人生至少漂亮一次 嘉義東石蔦松社區長輩穿婚紗圓夢

中央社／ 嘉義縣17日電

彌補早年物資缺乏無法拍攝婚紗遺憾，嘉義東石鄉蔦松社區今天溫馨舉辦「長者圓夢婚紗日」，10名長者在專業婚紗團隊協助下，穿上心中最嚮往禮服，留下人生亮麗一刻。

嘉義縣社會局補助蔦松社區成立社區關懷據點，長者在此參加「生命回顧團體與生命故事書創作」課程，今天舉辦課程中的重頭戲「長者圓夢婚紗日」。一名長者分享說，「這輩子從沒化過漂亮的妝，也沒穿過婚紗」，簡單的一名話，觸動現場所有人的心，為今天的活動展開序幕。

社會局長張翠瑤告訴中央社記者，長輩不是沒有夢想，只是缺少被陪伴實現的機會；透過今天活動讓10名長者圓了年輕時未實現的夢，也別邀請縣長翁章梁到場見證這感人一刻，與長輩們留下美麗身影。

翁章梁說，長輩重新穿上婚紗拍照，是十分難得的事，早年物資有限，經濟條件也不寬裕，不見得人人都能拍攝婚紗照，如今看見大家梳妝打扮、穿上美麗禮服，不僅讓長輩展露笑容，也讓家屬備感欣慰，讓高齡者在生活中找到樂趣，留下珍貴回憶，是縣府推動高齡友善的重要精神。

蔦松社區發展協會理事長余仁滔表示，社區很多長輩一生務農或從事高勞動力工作，不太有機會打扮自己，今天透過活動重新看見自己的美，也拉近與家人的距離，協會將持續規劃多元活動，提升長者生活品質。

活動中同時舉辦「生命故事書成果發表會」，由長輩親自分享人生歷程與情感記憶，邀請家屬一同參與，場面動人。

婚紗照 長輩
