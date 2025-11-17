快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

台南推虱目魚入菜 魚鬆蛋糕、小漢堡等創意料理搶市

中央社／ 台南17日電

今年7月的丹娜絲風災造成台南市養殖漁業嚴重災情，台南市政府邀請5家飯店業者協力，以虱目魚為主題食材，設計魚鬆蛋糕、燒賣、小漢堡等創意料理，盼提高市場買氣。

台南市政府農業局今天在永華市政中心舉辦「虱目以待 好味登場」活動，展示與5家飯店合作設計推出的虱目魚主題料理，包括虱目魚希臘沙拉、避風塘虱目魚柳、虱目魚鬆蛋糕、府城牛奶魚燒賣、虱目魚肚小漢堡，即日起至12月15日止，可在各合作飯店消費品嚐。

台南市長黃偉哲致詞表示，英國雜誌「Time Out」今年9月公布「亞洲十大街頭美食城市」，台南獲得第6名，也是台灣唯一入選城市，而虱目魚是具代表性台南街頭美食，包括虱目魚皮、魚肚、魚鰭，還有魚腸，都是讓人垂涎三尺好味道。

黃偉哲表示，虱目魚經過處理去魚刺，再由飯店主廚融入巧思，登上大雅之堂成為美饌，希望大家到台南品嚐最美味、在地虱目魚料理。

台南市政府農業局提供資料指出，依民國113年漁業統計年報，台南市虱目魚年產量2萬3867公噸，居各縣市首位（約42%），台南虱目魚養殖面積約3503公頃，集中於七股區、安南區、北門區、學甲區及將軍區等地。

台南市農業局長李芳林表示，台南為全台虱目魚重鎮，從養殖、加工到餐飲通路形成完整、堅實產業鏈，發展出獨特虱目魚文化，也是享譽國際招牌亮點，市府將保持豐沛行銷量能，推廣台南虱目魚的美味，刺激買氣並帶動整體產業發展。

虱目魚 創意料理
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台南助行銷虱目魚 攜手飯店合推特色料理

財劃法再次修正三讀 黃偉哲批「立法不正義、多修也無益」

影／取消交通助理員開罰單…時力也批評 黃偉哲親上火線回應

花3千萬元買康寧大學台南校地 黃偉哲：活化勿成治安死角

相關新聞

影／嘉市普發3千卡關？遭追問一度沈默 黃敏惠：法令通過發6千都行

嘉義市普發3千元議題持續延燒，自今年11月5日議員張秀華與議長陳姿妏共同提出「嘉義市再加碼普發每人3000元」臨時動議，...

急徵耶誕老人送暖！想要「溫水瓶、摺疊桌」 雲林家扶333個心願待點亮

雲林縣虎尾非營利幼兒園今啟動「心願綻放、愛心飛翔」心願樹活動，將為雲林家扶中心孩童募集333份耶誕禮物，有8歲學童因為住...

嘉義推動木產品創新認證！四年222件入選 再掀木藝設計新浪潮

由嘉義市政府推動的「優木良品」木產品創新研發暨品牌認證計畫，今年已邁入第四年。16日嘉義市府於嘉義市有事青年實驗室舉辦成果展，以「優木良品點亮生活」為主軸，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席頒發認證證書與

台南綠鬣蜥越養越胖？民代要求系統性防治 農業局：集中人力避免擴散

台南綠鬣蜥問題嚴重，主要分布在三爺宮 溪、二仁溪和八掌溪等流域，市議員周麗津今質詢時反映，南區的綠鬣蜥越抓越多，且越抓越...

10國高水準共鳴管樂之都！日本翡翠騎士12月再度來台震撼嘉義

嘉義市2025年第33屆嘉義市國際管樂節將於12月19日至2026年1月1日登場，將有來自10國、16組國際團隊與音樂家...

雲林首度舉辦減重比賽 他靠這幾招2個月狠甩13公斤變身小鮮肉

雲林縣日前首度舉辦減重比賽，700多人組隊參賽，成功總減重逾1800公斤，最高紀錄減重16.1公斤，參賽者「阿文」在2個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。