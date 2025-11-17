台南推虱目魚入菜 魚鬆蛋糕、小漢堡等創意料理搶市

今年7月的丹娜絲風災造成台南市養殖漁業嚴重災情，台南市政府邀請5家飯店業者協力，以虱目魚為主題食材，設計魚鬆蛋糕、燒賣、小漢堡等創意料理，盼提高市場買氣。

台南市政府農業局今天在永華市政中心舉辦「虱目以待 好味登場」活動，展示與5家飯店合作設計推出的虱目魚主題料理，包括虱目魚希臘沙拉、避風塘虱目魚柳、虱目魚鬆蛋糕、府城牛奶魚燒賣、虱目魚肚小漢堡，即日起至12月15日止，可在各合作飯店消費品嚐。

台南市長黃偉哲致詞表示，英國雜誌「Time Out」今年9月公布「亞洲十大街頭美食城市」，台南獲得第6名，也是台灣唯一入選城市，而虱目魚是具代表性台南街頭美食，包括虱目魚皮、魚肚、魚鰭，還有魚腸，都是讓人垂涎三尺好味道。

黃偉哲表示，虱目魚經過處理去魚刺，再由飯店主廚融入巧思，登上大雅之堂成為美饌，希望大家到台南品嚐最美味、在地虱目魚料理。

台南市政府農業局提供資料指出，依民國113年漁業統計年報，台南市虱目魚年產量2萬3867公噸，居各縣市首位（約42%），台南虱目魚養殖面積約3503公頃，集中於七股區、安南區、北門區、學甲區及將軍區等地。

台南市農業局長李芳林表示，台南為全台虱目魚重鎮，從養殖、加工到餐飲通路形成完整、堅實產業鏈，發展出獨特虱目魚文化，也是享譽國際招牌亮點，市府將保持豐沛行銷量能，推廣台南虱目魚的美味，刺激買氣並帶動整體產業發展。