台南子弟、台灣骨髓移植先驅陳耀昌辭世 黃偉哲深表哀悼

台灣骨髓移植先驅、醫學與人文領域重要人物的醫師陳耀昌辭世，台南市長黃偉哲今也深表哀悼，他說，陳耀昌出生於台南，不僅是台灣骨髓移植的開創者，更以敏銳人文視野投入台灣歷史與族群研究，其離去是醫界與文化界的重大損失。

黃偉哲表示，陳耀昌返國後帶領團隊完成首例自體與異體骨髓移植，奠定台灣造血幹細胞治療基礎，影響深遠，醫療成就至今仍是台灣醫界典範；陳耀昌長期以文學與研究探照台灣歷史，包括《傀儡花》《福爾摩沙三族記》等作品，這些文學成就不只是創作，更是一種文化行動，讓台灣人重新理解自己，理解這座島嶼的多元與複雜。

黃偉哲認為，陳耀昌以一生描繪台灣醫療與文化的前進軌跡，台南失去一位優秀醫者，也失去一位深具文化影響力的思想者，謹代表市府與市民向家屬致意，並承諾將研議以紀念、展覽或閱讀推廣等方式，讓更多人認識陳耀昌的貢獻。