嘉義推動木產品創新認證！四年222件入選 再掀木藝設計新浪潮

由嘉義市政府推動的「優木良品」木產品創新研發暨品牌認證計畫，今年已邁入第四年。16日嘉義市府於嘉義市有事青年實驗室舉辦成果展，以「優木良品點亮生活」為主軸，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席頒發認證證書與得獎者，並期盼透過設計、文化與永續的結合，讓嘉義市的城市品牌精神持續發光。展出作品匯聚全台精湛木工藝與創新設計，結合設計與實用性，展現木製品在現代生活中的無限可能。

林瑞彥副市長表示，嘉義市是一座可以「實驗、實踐、實現」的城市，「優木良品」計畫推動至今，已串聯超過100家品牌，從大型企業到創作工坊與個人設計師，四年來共認證222件木製產品，這項計畫不僅是嘉義木都文化的延伸，更是將傳統木業轉化為現代生活美學的實踐。林瑞彥副市長特別感謝林業及自然保育署嘉義分署提供國產材，讓更多設計者能將創意真正轉化為產品，未來期待傳統工藝能與現代生活美學持續結合，形成具備文化厚度的木藝能量，也讓「優木良品」計畫延續推展，創造嘉義木都文化的新高度。

文化局長謝育哲表示，嘉義市作為臺灣木都，肩負推廣木文化與傳承工藝的使命。本次展覽更展現出當代對木藝的創新想像與在地連結，也象徵嘉義邁向「木都3.0」的新階段。未來將持續整合設計、教育與產業資源，推動更多跨界合作，讓嘉義的木文化從城市延伸到生活每一處角落，成為點亮生活的永續力量。

亞洲大學創意商品設計學系陳啟雄教授肯定嘉義市推動「優木良品」認證的政策遠見並表示，由公部門主持認證更具公信力，能協助消費者辨識真材實料、避免以貼皮充當實木等誤導，也使通過評選的木作產品在設計、品質與價值上獲得提升。陳啟雄教授強調，認證計畫不僅帶動國產材應用、推動木藝創新，未來各界共同努力下，相信台灣木產業將持續振興、向永續發展邁進。

本次展覽最大亮點之一為「木產品認證」，今年共有59件優秀木產品通過「優木良品」認證，涵蓋家具、生活用品、文具、玩具等多元類型，由32組品牌共同參與，充分展現臺灣木工藝的多樣風貌與匠心價值。每一件作品都體現設計者對自然材料的尊重與創新詮釋，從手感、造型到功能，傳遞出木質生活的溫潤美學。本次新增「評審特別獎」，由路力家器具「飛燕Fly HIRUNDO」、Umami「溪畔單椅Yy chair」、微一設計「臺灣候鳥-燕鷗擺飾」、eguchitoys「送子鳥」獲得審查委員一致肯定，獲選為本年度評審特別獎產品，透過木產品點亮你我的生活。

另一亮點為「木產品創新研發競圖」，融合木產業與木教育深化，辦理創新研發競圖徵選比賽，吸引多所大專院校與設計團隊踴躍參與。以嘉義市在地文化為設計命題，參賽者透過創意思維與專業技術，競逐具城市語彙的木產品設計。最終遴選出23件具代表性的創新作品，金獎「格律」獲獎者為劉珈睿，銀獎「荷隅」獲獎者為翁妤瑄，皆來自以家具工藝技術聞名的公東高工家具木工科，學生首度參與優木良品競圖即獲得亮眼成績；銅獎「木語嘉音」獲獎者為鍾立愷，來自微一設計的設計師，透過童趣創意與聲響巧思，獲得本次銅獎獎項；優選獎「阿里山之心」、「行雲」、「在海拔1000公尺的味道」、「米粒1、米粒2」、「+1凳」；佳作「ㄅㄨㄅㄨ面紙盒」、「回嘉─小火車」、「鑾影」、「杉氣山氣」、「來一碗嘉義」、「嘉福小守」、「聲鴞」、「蒸氣煙囪杯子組」、「阿里朝聲(黑膠唱片展示架)」、「調味列車」、「阿里山磁吸名片夾」、「嘉意盤」、「波條椅」、「格嵌」與「森意木光」，共23件獲獎作品，由7所大專院校、高中職與7個設計品牌帶來的精彩創作，從嘉義城市特色、材質應用到造型語彙，充分展現木藝工法與生活設計融合的多元風貌。

嘉義市府表示，除了優質的產品，今年「優木良品」更跨出展覽場域，進駐國立傳統藝術中心，拓展實際展售通路，並參與新光三越「木質生活展」，以沉浸式體驗與多重感官呈現方式，透過實際展會讓木產品走入生活，透過設計導向與品牌推廣，創造更高的商業價值，也讓更多臺灣優質的家具工坊與創作者被看見，為木藝產業開啟新局。

