急徵耶誕老人送暖！想要「溫水瓶、摺疊桌」 雲林家扶333個心願待點亮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
點亮心願樹為雲林家扶中心兒童募集耶誕禮物活動今年邁入第20年，今在虎尾非營利幼兒園點燈，將募集333份耶誕禮物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾非營利幼兒園今啟動「心願綻放、愛心飛翔」心願樹活動，將為雲林家扶中心孩童募集333份耶誕禮物，有8歲學童因為住在海邊很冷，想要一個溫水瓶可以喝到溫水，也有孩子想要一張折疊桌，可以跟姊姊、妹妹一起寫功課，微小心願令人鼻酸。

點亮心願樹為雲林家扶中心兒童募集耶誕禮物活動今年邁入第20年，今在虎尾非營利幼兒園點燈，發起心願樹活動、承辦虎尾非營利幼兒園的樂活產業發展協會教育總監韋明淑表示，孩子們許願的禮物都代表微薄的心願，希望透過社會各界認捐，讓孩子感受溫暖，每一份禮物都代表著希望，幫助孩子找到突破困境的力量。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，今年有333位孩子許願，11歲女童每天和姊姊、妹妹擠在餐桌上寫功課，許願摺疊小桌子讀書使用，也有小朋友因為住在海邊，冬天很冷，希望有一個溫水瓶，可以吃到熱熱的食物和溫水，還有小朋友想要馬克筆，只為畫一幅畫送給阿嬤，很多小朋友則希望有一個書包、棒球手套、籃球、溫暖的外套等。

環球文教基金會董事長許淑敏、台中市醫師夫人聯誼會、世華大台中分會、台中市惠中扶社、台中中英扶輪社及世界華人工商婦女企管協會台中市分會成員們今天專程到雲林，除認捐心願樹禮物，並捐贈30萬元扶幼經費，虎女獅子會當場認捐140份禮物，為孩子送暖。

韋明淑表示，雲林家扶兒童333份耶誕禮物心願卡即日起懸掛在虎尾非營利幼兒園內的耶誕樹上，歡迎民眾響應認捐或親臨挑選，意者可電洽（05）6320355，心願耶誕禮物將於12月11日捐贈雲林家扶中心。

