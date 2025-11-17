影／嘉市普發3千卡關？遭追問一度沈默 黃敏惠：法令通過發6千都行
嘉義市普發3千元議題持續延燒，自今年11月5日議員張秀華與議長陳姿妏共同提出「嘉義市再加碼普發每人3000元」臨時動議，獲9名議員附議通過後，隨著中央1萬元普發陸續入帳，市民愈加關注市府加碼版3千元的「下落」。今天議場議員黃露慧一再追問市長黃敏惠時程，雙方一來一往氣氛緊繃，黃敏惠甚至一度坐下、別開麥克風不再回應。
國民黨議員張秀華、陳家平與民進黨議員黃露慧接連質詢；黃露慧更直指市府歲計賸餘高達11億餘元、財政穩健，認為市府既能編列上億元經費辦理城市博覽會，理應也具備普發現金的財力。黃露慧質詢「3千元到底要不要發？什麼時候發？如果不發理由是什麼？」強調地方財政自主，不應將時程歸責中央。
黃敏惠答詢表示，市府「一定會發」，也一直朝普發方向努力，但強調仍須符合法令及程序，時程「不是市府能單方面決定」。面對黃露慧連番追問，她反覆重申必須依循行政流程、中央法規，雙方多次交鋒下氣氛一度緊繃，黃敏惠甚至一度坐下、別開麥克風不再回應。
會後，黃敏惠說明，她對普發3千元「沒有意見」，市府也清楚民意需求，但必須先釐清法令限制並與中央充分溝通。她強調：「只要法令通過、問題解決，甚至發6千都不是問題。」
市府主計處長阮鼎元進一步解釋，依預算法23條，歲計賸餘原則上應用於「資本門」支出，而普發現金屬「經常門」。若年度有異常情事，歲計賸餘可望用於經常門，但須與中央、審計單位再行確認。後續仍需提送預算案給議會審議，程序尚未完成，因此目前確實「沒有明確時程」。
