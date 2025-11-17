快訊

台南綠鬣蜥越養越胖？民代要求系統性防治 農業局：集中人力避免擴散

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南綠鬣蜥問題嚴重，市府農業局統計，今年1月至11月累積已捕抓2萬3759隻，相較去年捕抓1萬745隻，捕獲數量已經倍增。圖／南市農業局提供
台南綠鬣蜥問題嚴重，市府農業局統計，今年1月至11月累積已捕抓2萬3759隻，相較去年捕抓1萬745隻，捕獲數量已經倍增。圖／南市農業局提供

台南綠鬣蜥問題嚴重，主要分布在三爺宮 溪、二仁溪和八掌溪等流域，市議員周麗津今質詢時反映，南區的綠鬣蜥越抓越多，且越抓越大隻，甚至接獲民眾陳情，住家周邊有好幾隻綠鬣蜥「一起曬日光浴」，質疑農業局防治成效落差大。

台南市長黃偉哲表示，今年捕抓數量相較去年已增加1倍，市府將持續努力捕抓。農業局則說，將以集中人力、熱點處理策略，避免擴散至其他流域。

周麗津表示，台南積極防治綠鬣蜥，一年過去了，綠鬣蜥沒有變少，還「越抓越多、越養越胖」，要求市府農業局相關單位應以「有系統、有目標」的防治策略，同時要監測移除數據、族群體型紀錄等，加強源頭管制，否則每年都會重演同樣的畫面。

農業局長李芳林表示，台南流域較多，防治策略以不擴散至其他流域為主，目前鎖定竹溪、南山公墓及二仁溪等流域圍堵大量移除為目標，避免綠鬣蜥往北擴散，今年預計要移除3萬隻，今年1月至11月累積已捕抓2萬3759隻，相較去年捕抓1萬745隻，捕獲數量已經倍增。

農業局也說，針對人員無法近距離靠近移除的區域，將由農業局派員使用高動能槍枝進行移除，今年綠鬣蜥移除廠商所提策略為集中人力捕捉及熱點集中處理，目前執行效果已初見成效，只要接獲1999通報案，就會立即派員處理，並請廠商密集巡查與民生及公共安全相關熱點。

農業局強調，抓龍大隊後續也會關注鹽水溪、急水溪、八掌溪流域包含白河區、後壁區、新營區、鹽水區、學甲區等區域，避免綠鬣蜥族群擴散進入市區。

台南綠鬣蜥問題嚴重，市議員周麗津今質詢時反映，南區綠鬣蜥越抓越多，且越抓越大隻，甚至接獲民眾陳情，住家周邊有好幾隻綠鬣蜥「一起曬日光浴」，質疑農業局防治成效落差大。圖／取自南市議會直播
台南綠鬣蜥問題嚴重，市議員周麗津今質詢時反映，南區綠鬣蜥越抓越多，且越抓越大隻,甚至接獲民眾陳情，住家周邊有好幾隻綠鬣蜥「一起曬日光浴」，質疑農業局防治成效落差大。圖／取自南市議會直播

台南綠鬣蜥越養越胖？民代要求系統性防治 農業局：集中人力避免擴散

台南綠鬣蜥問題嚴重，主要分布在三爺宮 溪、二仁溪和八掌溪等流域，市議員周麗津今質詢時反映，南區的綠鬣蜥越抓越多，且越抓越...

