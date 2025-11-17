雲林虎尾潮一期工程竣工 虎科大接手維運管理

雲林縣虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫一期工程今年10月竣工，水利署第五河川分署今天正式交由虎尾科技大學維運管理，展現防洪安全、生態永續與地方共榮三大願景。

虎尾科技大學今天舉辦45週年校慶開幕記者會，在行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆見證下，五河署分署長吳明華與虎尾科技大學校長張信良共同宣布，第一期工程今年10月竣工，從即日起由學校接管。

吳明華說，第一期工程基地位於虎尾鐵橋旁的高灘地，占地約26公頃，今年10月竣工，展現防洪安全、生態永續與地方共榮三大願景。現委請虎科大維護管理，期許學校盡大學社會責任，基地中有5公頃為實驗農場，讓學校進行教學應用。

對此，張信良說，將結合校方資源及教研量能，提升整體水岸品質。

談及45週年校慶，張信良指出，今年有多棟教學大樓動工、落成，高鐵校區一期建設今年12月完工，2棟教學大樓落成啟用，未來將蓋航空學院，將有2000名學生進駐，豐泰基金會捐贈籃球館年底將動土。

虎尾科技大學目前有1萬2000名學生，其中外籍生占3%，以越南籍最多、印尼籍次之，還有馬來西亞籍。

虎尾科技大學配合政府新南向政策，陸續到印尼、馬來西亞等國家招生，馬來西亞畢業校友會特別訂製象徵文化傳承的「月亮風箏」作為賀禮，並由商界友人馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍代為轉贈，展現海外校友對母校的感謝與祝福。