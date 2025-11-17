台南改善老舊雨水箱涵 八掌溪至急水溪間修繕完工

快訊

中央社／ 台南17日電

台南市政府針對新營及白河區老舊箱涵滲水與結構破損進行改善，113年度八掌溪至急水溪間箱涵修繕工程已於今年9月完成，將可有效降低豪雨期間箱涵坍塌風險，避免損害。

台南市政府水利局人員今天告訴中央社記者，水利局依據民國108年雨水下水道箱涵縱走檢測成果，再投入經費續辦「113年度八掌溪至急水溪間箱涵修繕工程」，針對新營及白河區老舊箱涵滲水與結構破損情形並予以改善。

水利局指出，此案於113年4月開工，今年9月順利完工，工程範圍涵蓋新營區及白河區等多處重要排水幹線，共計修繕箱涵146處、包括鋼筋裸露除銹上漆防護、結構滲水裂縫灌注止水及老舊混凝土剝落表面砂漿修補等作業。

水利局表示，另針對易淹水地區箱涵特別進行縱走檢測，確認側向連通管通暢情形，並檢視是否有阻塞或淤積，調查總長度達5526公尺，配合修繕後改善箱涵頂版承重能力避免路面下陷情形，已通過汛期颱風豪雨期間考驗，提升整體結構安全。

水利局說明，後續將定期檢測全市排水設施狀況，確保功能正常運作，並依檢測結果滾動式辦理修復與更新作業，以降低極端氣候帶來風險衝擊。

水利局 白河 豪雨
