10國高水準共鳴管樂之都！日本翡翠騎士12月再度來台震撼嘉義

嘉義市2025年第33屆嘉義市國際管樂節將於12月19日至2026年1月1日登場，將有來自10國、16組國際團隊與音樂家共襄盛。市府今天宣布，被譽為「翡翠騎士」的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（農大二高）將於12月再度來台參與盛會，並在嘉義市文化局音樂廳及「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」（市府北棟大樓預定地）帶來震撼演出，展現台日青年最動人的跨國樂章。

所謂「翡翠騎士」，是農大二高吹奏樂部的知名稱號，由其代表色「翡翠綠」制服與整齊雄渾的隊形而來，演出風格以精準行進、強大爆發力與磅礡氣勢聞名。該團是日本最具代表性的高中吹奏樂隊之一，屢獲日本全國吹奏樂比賽金賞，更因演出水準高，被視為「日本高中吹奏樂界金字招牌」。自2023年於中華民國國慶典禮亮相後再度來台，備受國內樂迷期待。

市長黃敏惠表示，嘉義市多年來以音樂連結世界，打造深具城市特色的「管樂之都」品牌。此次與中華文化總會合作，邀請「翡翠騎士」重返嘉義，是台日文化交流的重要里程碑，希望透過音樂語言讓世界看見嘉義、讓嘉義聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到舞台。

文化局長謝育哲說，今年管樂節規模再升級，邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等10國、16組國際團隊與音樂家共襄盛舉，包含管樂踩街嘉年華、城市大型晚會、室內外音樂會及周邊巡演等，總計超過90場演出，將為城市注入國際級音樂能量。