嘉縣吳鳳廟園區重塑 北港糖廠添「亮」點

嘉義縣政府於原吳鳳廟紀念園區內投入5千多萬元規畫共好公園，將以全新姿態重生。圖為園區內的吳鳳廟。記者李宗祐／攝影 嘉義縣中埔鄉吳鳳廟紀念園區曾公辦民營做中華民俗村，經營不善倒閉，迄今荒廢數十年，縣府投入5420萬元打造共好公園，規畫兒童遊具、步道及可容納500至千人的活動空間，縣長翁章梁昨持鏟動土，宣告要成為阿里山觀光線上全新亮點。

吳鳳廟紀念園區4.4公頃，在內的共好公園基地約2.05公頃，原範圍，嘉縣文化觀光局長徐佩鈴說，園區配置山谷展演廣場、大地綠丘遊樂園、大樹綠走廊、樂齡體健區等多功能空間，保留既有植栽，形塑兼具生態教育與遊憩的友善環境，預計明年9月完工，是前往阿里山前後的最佳中繼點。

翁章梁、中埔鄉長李碧雲等人參與動工，翁章梁說以環境韌性共好、永續經營共好、文化共好、全齡無障礙共好體驗、亮點綠核共好5大理念重新塑造空間。縣府民政處長楊健人說，除本次開發範圍外，吳鳳廟園區其餘區域正推動BOT規畫，引入住宿及休閒服務，帶動整體產業升級。

另，雲林縣政府前年接管北港糖廠倉庫群，修復轉型為1911好庫文化園區，預定明年底前完成12棟，最近邀請藝術家楊士毅製作大型意象藝術「光之祥雲」矗立於廠區大道，即將完工，是台灣首座大型玻璃公共藝術裝置，縣長張麗善說，為北港注入新文化能量帶動觀光。

作品採用與春池玻璃合作打造的琥珀色玻璃方塊，白天透出糖結晶光澤，地面雕花燈箱融合糖廠與朝天宮廟宇元素，「漫步其間，抬頭享受祥雲庇護，低頭有燈箱方糖祝福的視覺體驗」，楊士毅說，象徵北港將甜蜜與光明祝福帶向每位到訪者。