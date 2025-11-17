星期評論／台南善用交通助理員 擺脫行人地獄

台南「交通助理員」上路1個月就開出5千多張交通違規罰單，民意沸騰下，市長黃偉哲不得不喊暫停開單，然而，台南前年引爆行人地獄，持續大力改善通學步道、路口安全等硬體，助理員絕對是維護交通秩序不可或缺一環，亟待市府找到民意平衡點。

交通助理員8月上路，第1個月開出5038件違停、每人每天平均開單量為9件，後續9月和10月數字明顯下降，目前尚未傳出助理員所開罰單被申訴撤銷，可見恐非單純濫罰，是長期未被處理的交通沉痾終於浮出水面；而助理員最直接幫助是彌補警方人力缺口、更加落實交通執法，在台南卻率先面臨民眾質疑市府「搶錢」，即便提案支持設助理員的民意代表都難擋反彈聲，模糊了台南如同其他縣市存在不少停車亂象的問題。

員警完整養成教育，交通助理員僅循約聘人員招考，通過口試、筆試，錄取後完成短暫培訓即上線，就擁有舉發違停的權限，專業性不免遭懷疑，市府首要課題，須提升助理員的法律教育、執法技巧，也確立稽查權限，並以明確案例教育民眾，更重要訂定合理稽查指標，以避免黃偉哲所說「並非要當罰單助理員」。

台北市交通助理員同樣能舉發違停，先前統計2023年7月1日至去年6月30日，113人開出約3萬7千餘件，有助理員也有感民眾愈來愈守法，讓罰單數量有減少，也鮮少傳出民眾不服或開單有違誤情形。

南市交通助理員甫起步，市府願意傾聽政策不足之處、檢討任務與權限分工，是讓制度更成熟，對準輔助交通安全的角色，就如同科技執法上路歷經修正；當然交通不能唯一仰賴罰單治理，只是市府要展現與其他改善交通政策的相等魄力，若一再妥協用路人便利性，永遠撕不掉行人地獄標籤。