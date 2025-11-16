快訊

雲林首度舉辦減重比賽 他靠這幾招2個月狠甩13公斤變身小鮮肉

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，靠著團隊力量、健康飲食、規律運動，2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，靠著團隊力量、健康飲食、規律運動，2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／攝影

雲林縣日前首度舉辦減重比賽，700多人組隊參賽，成功總減重逾1800公斤，最高紀錄減重16.1公斤，參賽者「阿文」在2個月內靠著健康吃及規律運動，加上團隊力量，減重13.2公斤，名列前茅，自嘲從油膩的胖子變身健康小鮮肉。

「阿文」出社會後，因工作壓力大、三餐外食，禁不住美食誘惑，7年間胖了20公斤，胖到最後根本不敢穿牛仔褲、西裝褲、休閒褲，衣櫃逐漸被XL大尺碼尺寸的運動上衣及運動褲占滿。

3年前開始越來越多親友明示、暗示他「變胖了」，久違的鄰居更說他身材跟爸爸越來越像，他屢試控制飲食，並嘗試茹素減重，卻因健康餐盒負擔重、口味單調，加上素食加工品陷阱與垃圾食物誘惑，每次都持續不到一個月就破功，宣告減重失敗。

直到今年9月朋友邀他報名減重比賽，他下定決心這次一定要減重成功。他以「七分靠吃、三分靠動」為原則，清淡飲食、減少加工、以白肉和蔬菜為主，下班先到健身房運動再自行料理。

隊友們成立群組互相分享飲食及運動紀錄，成為穩定支持。「看到隊友貼大餐，我反而要示範健康吃法。」他成為隊友監督的力量，時刻提醒隊友該用餐節制、不要忘記運動，自己即便有應酬，他也盡量選清爽菜色，必要時應酬後再補運動。

參賽前兩周就瘦下3至5公斤，是多年未見的成果；兩個月後食慾與體能皆改善，炸物的吸引力也減弱。他原訂瘦7公斤，最後竟達成13公斤，直呼驚喜。最明顯的改變除了體重，體力也變好、日常爬樓梯不再喘。

成功減重後，周遭親友不斷讚美，還稱讚他「年輕5歲」、「看起來不會髒髒的」，他更自嘲從油膩的胖子變成小鮮肉。如今，他保持自煮習慣，控制熱量，固定健身，並拜託隊友群組「不能解散」，持續監督彼此。

回顧這段減重歷程，他說自己最大的體會是「健康飲食沒有想像難，不要替自己找藉口。適度放鬆可以，但重點還是要管住自己的嘴。」

雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，靠著團隊力量、健康飲食、規律運動2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，靠著團隊力量、健康飲食、規律運動2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，他和隊友成立Line群組，監督彼此飲食，加上規律運動，2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，他和隊友成立Line群組，監督彼此飲食，加上規律運動，2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，靠著團隊力量、健康飲食、規律運動，2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民「阿文」曾7年胖20公斤，和友人組隊參加減重比賽，靠著團隊力量、健康飲食、規律運動，2個月成功瘦身13公斤。記者陳雅玲／攝影

延伸閱讀

雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

力甩全台最胖 雲林減重比賽700多人2個月甩1800公斤

影／超愛吃炸雞…他37歲腦中風後決心減重 1年減55公斤

長期使用瘦瘦針有藥物耐受性 減重靠這2招較保險

相關新聞

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

睽違109年，雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，吸引上千名信眾隨行，許多鄉...

雲林首度舉辦減重比賽 他靠這幾招2個月狠甩13公斤變身小鮮肉

雲林縣日前首度舉辦減重比賽，700多人組隊參賽，成功總減重逾1800公斤，最高紀錄減重16.1公斤，參賽者「阿文」在2個...

罕見！8尊土地公待開光 嘉義大福興宮「立筊」連續降臨

嘉義市著名的月下老人祖廟嘉邑崎頂大福興宮，常在情人節前夕舉辦別具特色的拋繡球招親大會，每年吸引來自全國超過未婚男女參加，...

雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

面對外食誘惑、工作壓力，許多人喊了無數次「減肥」，始終難跨出關鍵一步、或失敗收場。雲林縣民進黨縣議員洪如萍曾是「重量級」...

國內最大玻璃公共藝術亮相 「光之祥雲」點亮北港百年糖廠

雲林縣府接管北港糖廠倉庫群並進行修復活化轉型為「1911好庫文化園區」，期能打造為「雲林駁二」，呈現百年糖廠新風貌，最近...

北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

雲林縣邁入超高齡社會，據調查高齡者身體功能異常指標，以視力、聽力、行動力為前3名，為鼓勵長者多運動維護健康，中國醫藥大學...

商品推薦

