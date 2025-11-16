台南助行銷虱目魚 攜手飯店合推特色料理

快訊

中央社／ 台南16日電

台南市政府今天在北門區舉辦虱目魚產業文化主題活動，規劃市集展售、體驗教學等項目，與多家飯店合作推動的「虱目魚入菜」也於今天展開，民眾可前往合作飯店品嚐特色料理。

台南市長黃偉哲出席活動致詞表示，虱目魚可說是全身都是寶，魚皮、魚肉、魚腸、魚肚都十分受歡迎，早期不僅是台南西部沿海許多民眾及漁民生計，也是重要營養來源，而且經過大廚料理，口感極佳，成為在地美食。

黃偉哲表示，過去因虱目魚多刺而料理不易，但隨著加工技術提升，已能做到去刺、冷鏈保鮮，讓民眾下廚更方便，也提升市場競爭力，希望透過舉辦虱目魚產業文化主題活動，並與飯店合作推廣虱目魚入菜等方式，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值。

台南市政府農業局提供資料指出，「2025台南虱目魚產業文化主題活動」規劃虱目魚特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與虱目魚彩繪等豐富的活動，讓民眾在玩樂、認識與品嚐中更了解虱目魚對台南漁村的文化與經濟意義。

農業局指出，除了今天在北門區南鯤鯓代天府舉辦場次，30日將在安南區四草大眾廟舉辦第2場次，邀請民眾一起品味台南專屬虱目魚文化，另外，市府與多家飯店合作推出「虱目魚入菜」活動，今天起至12月15日止，民眾可前往合作飯店品嚐融合創意與在地漁產特色料理。

