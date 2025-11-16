罕見！8尊土地公待開光 嘉義大福興宮「立筊」連續降臨

嘉義市著名的月下老人祖廟嘉邑崎頂大福興宮，常在情人節前夕舉辦別具特色的拋繡球招親大會，每年吸引來自全國超過未婚男女參加，近來有2名信徒來福興宮參拜祈福，各自意外地都擲出罕見的「立筊」，出現「立筊」已令人嘖嘖稱奇，沒想到在15天內出現。總幹事蔡坤章說，近來八尊土地公分身等待開光，可能八這個數字帶來好運。

廟方表示，今年10月29日上午有名年約60歲婦人參拜祈求財運，意外擲出「立筊」。事隔15天後，來自台南新營市的林小姐第一次來大福興宮參拜祈求平安，也擲出「立筊」，令她感到意外、幸運，也順利求得元寶發財項鍊。

前後2次大約只間隔15天，這樣的機率實在少見，廟方人員感到不可思議。