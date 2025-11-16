古都馬20週年號召百位跑者前進漁光島淨灘

照片取自臺南市政府

「2026臺南古都國際半程馬拉松」即將邁入20 週年里程碑，特別於11月15日上午 6時30分辦理「古都 20 × 永續淨灘行動」，鼓勵民眾、企業、在地跑團共同支持「綠色永續，健康久久」之理念，百位跑者共同前進漁光島月亮灣，參與一場以「行動守護海洋」為主題的公益淨灘活動，盼望透過集體力量，持續推動運動與環保共融的城市典範。

臺南市長黃偉哲指出，本次淨灘活動不僅結合路跑社群的凝聚力，鼓勵跑者以實際行動延續賽事精神，讓「完賽的力量」不僅限於賽道終點線，更能轉化為守護自然的永續影響力，古都馬拉松20年來陪伴無數跑者挑戰自我，今年特別希望在運動熱情之外，也能將環保意識融入跑者文化。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，本次活動將提供垃圾夾、環保袋與分類指引，讓每一次拾起都成為對地球的回饋，並減少不必要的垃圾產出及資源浪費，響應綠色賽事精神，歡迎跑者們共襄盛舉，以實際行動守護海洋。

臺南市政府體育局表示，為感謝跑者的熱情響應，大會特別準備「循環再生」概念的菱殼炭除臭包，作為參與者專屬回饋。

