古都馬20週年號召百位跑者前進漁光島淨灘

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

「2026臺南古都國際半程馬拉松」即將邁入20 週年里程碑，特別於11月15日上午 6時30分辦理「古都 20 × 永續淨灘行動」，鼓勵民眾、企業、在地跑團共同支持「綠色永續，健康久久」之理念，百位跑者共同前進漁光島月亮灣，參與一場以「行動守護海洋」為主題的公益淨灘活動，盼望透過集體力量，持續推動運動與環保共融的城市典範。

臺南市長黃偉哲指出，本次淨灘活動不僅結合路跑社群的凝聚力，鼓勵跑者以實際行動延續賽事精神，讓「完賽的力量」不僅限於賽道終點線，更能轉化為守護自然的永續影響力，古都馬拉松20年來陪伴無數跑者挑戰自我，今年特別希望在運動熱情之外，也能將環保意識融入跑者文化。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，本次活動將提供垃圾夾、環保袋與分類指引，讓每一次拾起都成為對地球的回饋，並減少不必要的垃圾產出及資源浪費，響應綠色賽事精神，歡迎跑者們共襄盛舉，以實際行動守護海洋。

臺南市政府體育局表示，為感謝跑者的熱情響應，大會特別準備「循環再生」概念的菱殼炭除臭包，作為參與者專屬回饋。

聚傳媒

相關新聞

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

睽違109年，雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，吸引上千名信眾隨行，許多鄉...

雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

面對外食誘惑、工作壓力，許多人喊了無數次「減肥」，始終難跨出關鍵一步、或失敗收場。雲林縣民進黨縣議員洪如萍曾是「重量級」...

國內最大玻璃公共藝術亮相 「光之祥雲」點亮北港百年糖廠

雲林縣府接管北港糖廠倉庫群並進行修復活化轉型為「1911好庫文化園區」，期能打造為「雲林駁二」，呈現百年糖廠新風貌，最近...

北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

雲林縣邁入超高齡社會，據調查高齡者身體功能異常指標，以視力、聽力、行動力為前3名，為鼓勵長者多運動維護健康，中國醫藥大學...

力甩全台最胖 雲林減重比賽700多人2個月甩1800公斤

根據體育署（現為運動部）調查，2024年雲林縣過重及肥胖人口高達43.1%，為全台最高，過胖學生也位居全台前茅，衛生局今...

新焚化爐明年啟用！安南承擔全台南逾半垃圾去化量 遭怨不公

多縣市面臨垃圾去化問題，台南市目前打包暫置垃圾約82萬公噸，在城西焚化爐更新爐明年初啟用後，可望獲得解決，原城西舊爐將延...

