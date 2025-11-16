國內最大玻璃公共藝術亮相 「光之祥雲」點亮北港百年糖廠

雲林縣府接管北港糖廠倉庫群並進行修復活化轉型為「1911好庫文化園區」，期能打造為「雲林駁二」，呈現百年糖廠新風貌，最近邀請藝術家楊士毅製作大型意象藝術「光之祥雲」矗立於廠區大道，玻璃罐堆疊的公共藝術，展現不凡的城市景觀和視覺感受，將成為打卡新熱點。

北港糖廠1909年成立，已有百餘年歷史，直至2005年才停產關閉，廠區製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群2016年登錄為歷史建築，前年台糖將建物所有權贈與移轉給雲林縣府，共代管11公頃，其中24棟倉庫分階段修復活化，預定明年底前完成12棟。

配合百年糖廠將迎來全新風貌，特邀請藝術家楊士毅，在廠區大道建造大型的公共藝術「光之祥雲」，以糖結晶體為構思，呈現北港糖廠百年繁盛的甜蜜歷史，所粹煉出的「甜蜜、幸福、光明、吉祥」等核心意象。

作品採用與春池玻璃合作打造的手工琥珀色玻璃方塊，是台灣首座大型玻璃公共藝術裝置；白天透出糖結晶光澤，夜間搭配燈光，使祥雲散發「光之祝福」。地面雕花燈箱融合糖廠與朝天宮廟宇元素，投射出柔和光影，如祥雲飛行灑落的甜蜜光芒，漫步其間，抬頭享受祥雲庇護，低頭則有燈箱方糖祝福的多元視覺體驗。

雲林出生的新銳藝術家楊士毅，擅長以剪紙語彙、光影空間與情感敘事結合的公共藝術，他表示，「光之祥雲」從構思、設計到執行歷時近2年，由3朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應朝天宮廟宇飛簷，呈現逗陣飛舞的喜悅氛圍，也象徵北港將甜蜜與光明的祝福帶向每位到訪者。

「光之祥雲」即將完工，與鄰近的媽祖大橋呼應，更顯吉祥靈氣，縣府文觀處長陳璧君表示，12間倉庫將規畫沉浸式劇場、青創基地、展覽場館等分3期工程，順利的話後年可完工，搭配「光之祥雲」公共藝術活化場域，明年北港燈會將會規畫為展區。