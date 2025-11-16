快訊

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

慘遭「F4」除名…朱孝天廣東演唱會現身！唱一半突掩面痛哭

官方才籲避免前往…上海浦東機場湧赴日人潮 陸客：臨時改動成本高

吳鳳廟老園區變觀光亮點 中埔共好公園打造阿里山新入口景

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉鄉長李碧雲於動土典禮上致詞。記者李宗祐／攝影
嘉義縣中埔鄉鄉長李碧雲於動土典禮上致詞。記者李宗祐／攝影

嘉義縣政府今天上午舉辦「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮，縣長翁章梁與中埔鄉長李碧雲等人持鏟動土，宣告舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生。

翁章梁表示，縣府投入5240萬元打造五大核心理念的共好公園，未來不僅是中埔新的休閒空間，更將成為阿里山觀光線上的全新亮點與重要旅遊節點。

翁章梁指出，基地位於阿里山公路沿線、原吳鳳廟紀念園區範圍，早年曾公辦民營「中華民俗村」，其後由縣府收回管理。縣府以公共造產基金投入5240萬元，以「環境韌性共好、永續經營共好、文化共好、全齡無障礙共好體驗、亮點綠核共好」五大理念重新塑造空間，未來規畫兒童遊具、步道及可容納500至千人的活動空間。

文化觀光局長徐佩鈴表示，共好公園基地約2.05公頃，鄰近縣定古蹟吳鳳廟，工程預計明年9月完工。園區配置「山谷展演廣場」、「大地綠丘遊樂園」、「大樹綠走廊」、「樂齡體健區」等多功能空間，並保留既有植栽，形塑兼具生態教育與遊憩的友善環境，成為旅客前往阿里山前後的最佳中繼點。

民政處長楊健人表示，吳鳳紀念園區總面積達4.4公頃，除本次開發範圍外，其餘區域正推動 BOT 規畫，引入住宿及休閒服務，並結合中埔農產與地方創生能量，使阿里山周邊觀光更具串聯性，帶動整體產業升級。

嘉義縣政府於原吳鳳廟紀念園區內將投入５千萬元規畫共好公園，舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生，圖為園區內的吳鳳廟。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府於原吳鳳廟紀念園區內將投入５千萬元規畫共好公園，舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生，圖為園區內的吳鳳廟。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府今天上午舉辦「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮，活動圓滿後合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府今天上午舉辦「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮，活動圓滿後合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議會議長張明達出席共好公園動土典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議會議長張明達出席共好公園動土典禮。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府今天上午「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮祈福儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府今天上午「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮祈福儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，縣府以公共造產基金投入近5千萬元，以五大共好理念重新塑造空間，未來遊客行經阿里山公路，可在此停留、放鬆、體驗，使整體觀光動線更完整、更具吸引力。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，縣府以公共造產基金投入近5千萬元，以五大共好理念重新塑造空間，未來遊客行經阿里山公路，可在此停留、放鬆、體驗，使整體觀光動線更完整、更具吸引力。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府於原吳鳳廟紀念園區內將投入５千萬元規畫共好公園，舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府於原吳鳳廟紀念園區內將投入５千萬元規畫共好公園，舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府今天上午舉辦「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮，縣長翁章梁（右三）與中埔鄉長李碧雲（右一）等人持鏟動土，宣告舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生。記者李宗祐／攝影
嘉義縣政府今天上午舉辦「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮，縣長翁章梁（右三）與中埔鄉長李碧雲（右一）等人持鏟動土，宣告舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生。記者李宗祐／攝影

阿里山 中埔
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義縣首創骨鬆肌少智慧照護 開辦課程帶老人減脂增肌

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

嘉義優鮮水產電商平台開幕 翁章梁直播推優惠

視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

相關新聞

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

睽違109年，雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，吸引上千名信眾隨行，許多鄉...

雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

面對外食誘惑、工作壓力，許多人喊了無數次「減肥」，始終難跨出關鍵一步、或失敗收場。雲林縣民進黨縣議員洪如萍曾是「重量級」...

國內最大玻璃公共藝術亮相 「光之祥雲」點亮北港百年糖廠

雲林縣府接管北港糖廠倉庫群並進行修復活化轉型為「1911好庫文化園區」，期能打造為「雲林駁二」，呈現百年糖廠新風貌，最近...

北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

雲林縣邁入超高齡社會，據調查高齡者身體功能異常指標，以視力、聽力、行動力為前3名，為鼓勵長者多運動維護健康，中國醫藥大學...

力甩全台最胖 雲林減重比賽700多人2個月甩1800公斤

根據體育署（現為運動部）調查，2024年雲林縣過重及肥胖人口高達43.1%，為全台最高，過胖學生也位居全台前茅，衛生局今...

新焚化爐明年啟用！安南承擔全台南逾半垃圾去化量 遭怨不公

多縣市面臨垃圾去化問題，台南市目前打包暫置垃圾約82萬公噸，在城西焚化爐更新爐明年初啟用後，可望獲得解決，原城西舊爐將延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。