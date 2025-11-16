吳鳳廟老園區變觀光亮點 中埔共好公園打造阿里山新入口景

嘉義縣政府今天上午舉辦「嘉義縣中埔鄉共好公園周邊景觀改善工程」開工動土典禮，縣長翁章梁與中埔鄉長李碧雲等人持鏟動土，宣告舊吳鳳紀念園區將以全新姿態重生。

翁章梁表示，縣府投入5240萬元打造五大核心理念的共好公園，未來不僅是中埔新的休閒空間，更將成為阿里山觀光線上的全新亮點與重要旅遊節點。

翁章梁指出，基地位於阿里山公路沿線、原吳鳳廟紀念園區範圍，早年曾公辦民營「中華民俗村」，其後由縣府收回管理。縣府以公共造產基金投入5240萬元，以「環境韌性共好、永續經營共好、文化共好、全齡無障礙共好體驗、亮點綠核共好」五大理念重新塑造空間，未來規畫兒童遊具、步道及可容納500至千人的活動空間。

文化觀光局長徐佩鈴表示，共好公園基地約2.05公頃，鄰近縣定古蹟吳鳳廟，工程預計明年9月完工。園區配置「山谷展演廣場」、「大地綠丘遊樂園」、「大樹綠走廊」、「樂齡體健區」等多功能空間，並保留既有植栽，形塑兼具生態教育與遊憩的友善環境，成為旅客前往阿里山前後的最佳中繼點。

民政處長楊健人表示，吳鳳紀念園區總面積達4.4公頃，除本次開發範圍外，其餘區域正推動 BOT 規畫，引入住宿及休閒服務，並結合中埔農產與地方創生能量，使阿里山周邊觀光更具串聯性，帶動整體產業升級。