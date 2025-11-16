快訊

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

慘遭「F4」除名…朱孝天廣東演唱會現身！唱一半突掩面痛哭

官方才籲避免前往…上海浦東機場湧赴日人潮 陸客：臨時改動成本高

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
雲林北港朝天宮「南都巡歷」遶境今到台南鹽水，沿途民眾紛紛在住家前擺放香案、燃放鞭炮迎接媽祖聖駕，讓鹽水街頭相當熱鬧。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮「南都巡歷」遶境今到台南鹽水，沿途民眾紛紛在住家前擺放香案、燃放鞭炮迎接媽祖聖駕，讓鹽水街頭相當熱鬧。記者萬于甄／攝影

睽違109年，雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，吸引上千名信眾隨行，許多鄉親也在住家門前擺香案迎接，遶境隊伍所到之處鞭炮聲不絕於耳，相當熱鬧，也重新串聯起北港與台南之間的宗教歷史情誼。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝天宮天上聖母「南都巡歷」在媽祖親自「指示」下，遵循古禮到台南府城遶境，原響應台南400去年就想舉辦遶境台南，但因故延期，今年3月再度向媽祖擲筊詢問，沒想到「媽祖一連3個聖筊應允」，廟方人員也趕緊籌辦相關事宜。

他提到，「南都巡歷」走訪百年香路，不僅前往嘉義縣，更到台南許多行政區遶境，每個地方都要開許多次協調會，事前更要親自走過，確認遶境的廟宇、路線、路徑等，且許多廟宇都很希望能共襄盛舉，大家都相當重視與期待這次南都巡歷遶境。

雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動，今早約11點抵達鹽水汫水港大橋，為見證這項文化盛事，台南市長黃偉哲今早也親自接駕，依傳統禮制上香獻禮等儀式後，黃偉哲也扶著媽祖鑾轎遶境走約100多公尺到汫水港忠孝宮會香，沿途許多居民更擺設香案，祈求媽祖賜福平安。

黃偉哲說，暌違109年雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵，同時也祈求風調雨順、國泰民安，希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。

民政局表示，「南都巡歷」由具歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，此次巡歷路線延伸至大台南17個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也讓媽祖信仰在現代再次與城市生活緊密相連。

雲林北港朝天宮「黑面三媽」遶境隊伍南下台南，台南市長黃偉哲代表接駕，依傳統禮制上香獻禮祈福，並收下朝天宮的回禮。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮「黑面三媽」遶境隊伍南下台南，台南市長黃偉哲代表接駕，依傳統禮制上香獻禮祈福，並收下朝天宮的回禮。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，台南市長黃偉哲依古禮接駕，場面莊嚴熱鬧。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，台南市長黃偉哲依古禮接駕，場面莊嚴熱鬧。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」遶境，今早入境台南鹽水香路，吸引大批信眾迎接參拜，隊伍壯盛。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」遶境，今早入境台南鹽水香路，吸引大批信眾迎接參拜，隊伍壯盛。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」遶境，今早從台南鹽水汫水港大橋入境。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」遶境，今早從台南鹽水汫水港大橋入境。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮「黑面三媽」遶境隊伍南下台南，吸引大批信眾鑽轎腳、參拜，祈求媽祖賜福。記者萬于甄／攝影
雲林北港朝天宮「黑面三媽」遶境隊伍南下台南，吸引大批信眾鑽轎腳、參拜，祈求媽祖賜福。記者萬于甄／攝影

北港朝天宮 遶境
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

財劃法再次修正三讀 黃偉哲批「立法不正義、多修也無益」

影／取消交通助理員開罰單…時力也批評 黃偉哲親上火線回應

花3千萬元買康寧大學台南校地 黃偉哲：活化勿成治安死角

烏山頭水庫種電爭議 黃偉哲：市府會表達不同意再設二期

相關新聞

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

睽違109年，雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，吸引上千名信眾隨行，許多鄉...

雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

面對外食誘惑、工作壓力，許多人喊了無數次「減肥」，始終難跨出關鍵一步、或失敗收場。雲林縣民進黨縣議員洪如萍曾是「重量級」...

國內最大玻璃公共藝術亮相 「光之祥雲」點亮北港百年糖廠

雲林縣府接管北港糖廠倉庫群並進行修復活化轉型為「1911好庫文化園區」，期能打造為「雲林駁二」，呈現百年糖廠新風貌，最近...

北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

雲林縣邁入超高齡社會，據調查高齡者身體功能異常指標，以視力、聽力、行動力為前3名，為鼓勵長者多運動維護健康，中國醫藥大學...

力甩全台最胖 雲林減重比賽700多人2個月甩1800公斤

根據體育署（現為運動部）調查，2024年雲林縣過重及肥胖人口高達43.1%，為全台最高，過胖學生也位居全台前茅，衛生局今...

新焚化爐明年啟用！安南承擔全台南逾半垃圾去化量 遭怨不公

多縣市面臨垃圾去化問題，台南市目前打包暫置垃圾約82萬公噸，在城西焚化爐更新爐明年初啟用後，可望獲得解決，原城西舊爐將延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。