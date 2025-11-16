睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

睽違109年，雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，吸引上千名信眾隨行，許多鄉親也在住家門前擺香案迎接，遶境隊伍所到之處鞭炮聲不絕於耳，相當熱鬧，也重新串聯起北港與台南之間的宗教歷史情誼。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝天宮天上聖母「南都巡歷」在媽祖親自「指示」下，遵循古禮到台南府城遶境，原響應台南400去年就想舉辦遶境台南，但因故延期，今年3月再度向媽祖擲筊詢問，沒想到「媽祖一連3個聖筊應允」，廟方人員也趕緊籌辦相關事宜。

他提到，「南都巡歷」走訪百年香路，不僅前往嘉義縣，更到台南許多行政區遶境，每個地方都要開許多次協調會，事前更要親自走過，確認遶境的廟宇、路線、路徑等，且許多廟宇都很希望能共襄盛舉，大家都相當重視與期待這次南都巡歷遶境。

雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動，今早約11點抵達鹽水汫水港大橋，為見證這項文化盛事，台南市長黃偉哲今早也親自接駕，依傳統禮制上香獻禮等儀式後，黃偉哲也扶著媽祖鑾轎遶境走約100多公尺到汫水港忠孝宮會香，沿途許多居民更擺設香案，祈求媽祖賜福平安。

黃偉哲說，暌違109年雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵，同時也祈求風調雨順、國泰民安，希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。