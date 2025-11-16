北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港媽祖醫院今天舉辦一場別開生面的老人運動會，精心設計各種手腦併用賽事，比賽激烈又精彩，老人達到身心全運動目標。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣邁入超高齡社會，據調查高齡者身體功能異常指標，以視力、聽力、行動力為前3名，為鼓勵長者多運動維護健康，中國醫藥大學北港附設醫院精心設計手腦併用的運動賽事，今天開辦「活力運動會」，百餘名長輩競技「童心未泯」追趕跑跳碰，趣味十足，歡樂滿場，達到身心運動目標。

衛生局長曾春美說，雲林65歲以上人口逾21%，為國內第5老縣市，衛生局最近進行萬份ICOPE者功能評估調查發現，長者視力異常約17%、聽力及行動力異常各占14%位居前3名，為改善視力除推動愛老眼鏡，更與台中榮總、中國醫藥大學台中院本部及北港附醫、若瑟、雲林基督教、雲林長庚等6家醫院、9個衛生所執行遠距視訊會診。行動力方面則設置27個銀髮健身俱樂部，220個社區長照C據點，鼓勵走出戶外，增進活動力。

今天北港媽祖醫院在元長國小開辦長者活力運動會來自9個社區據點144名長者組隊參賽，這場老人運動會由縣長張麗善、元長鄉長李明明、北港媽祖醫院長吳錫金主持開幕。並精心設計投壺投箭趣、記憶疊杯、敏捷梯傳接球等賽事，藉由手腦併用的比賽，達到身心保健功效。

各項比賽不僅考驗反應力和團隊精神，透過老人的肢體運動，達到手腳協調、心眼專注及手腦平衡，每位選手卯足全力爭取高分，雖不是拼體力，但手靈活度卻成得分關鍵，百歲啦啦隊跳唱更是輸人不輸陣，全場熱鬧滾滾，笑聲不斷，洋洋一片去老返童氣氛。

吳錫金表示，許多長輩早年務農，重度勞力，除了三高，關節變形問題也普遍，為不讓長輩失能，透過運動會帶動大家多走出戶外運動，延緩老化。張麗善也說，運動提升肌力，更能預防臥床風險，大家一定要多動才能延年益壽。

北港媽祖醫院今天舉辦一場別開生面的老人運動會，雲林縣長張麗善和北港媽祖醫院長吳錫金等人主持開幕。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院今天舉辦一場別開生面的老人運動會，精心設計各種手腦併用賽事，比賽激烈又精彩，老人達到身心全運動目標。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院今天舉辦一場別開生面的老人運動會，百名老選手宣誓運動保健康。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院今天舉辦一場別開生面的老人運動會，精心設計各種手腦併用賽事，比賽激烈又精彩，老人達到身心全運動目標。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院長吳錫金期待透過辦理老人運動，帶動運動風氣保健康。記者蔡維斌／翻攝
