北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

雲林縣邁入超高齡社會，據調查高齡者身體功能異常指標，以視力、聽力、行動力為前3名，為鼓勵長者多運動維護健康，中國醫藥大學北港附設醫院精心設計手腦併用的運動賽事，今天開辦「活力運動會」，百餘名長輩競技「童心未泯」追趕跑跳碰，趣味十足，歡樂滿場，達到身心運動目標。

衛生局長曾春美說，雲林65歲以上人口逾21%，為國內第5老縣市，衛生局最近進行萬份ICOPE者功能評估調查發現，長者視力異常約17%、聽力及行動力異常各占14%位居前3名，為改善視力除推動愛老眼鏡，更與台中榮總、中國醫藥大學台中院本部及北港附醫、若瑟、雲林基督教、雲林長庚等6家醫院、9個衛生所執行遠距視訊會診。行動力方面則設置27個銀髮健身俱樂部，220個社區長照C據點，鼓勵走出戶外，增進活動力。

今天北港媽祖醫院在元長國小開辦長者活力運動會來自9個社區據點144名長者組隊參賽，這場老人運動會由縣長張麗善、元長鄉長李明明、北港媽祖醫院長吳錫金主持開幕。並精心設計投壺投箭趣、記憶疊杯、敏捷梯傳接球等賽事，藉由手腦併用的比賽，達到身心保健功效。

各項比賽不僅考驗反應力和團隊精神，透過老人的肢體運動，達到手腳協調、心眼專注及手腦平衡，每位選手卯足全力爭取高分，雖不是拼體力，但手靈活度卻成得分關鍵，百歲啦啦隊跳唱更是輸人不輸陣，全場熱鬧滾滾，笑聲不斷，洋洋一片去老返童氣氛。