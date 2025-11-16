力甩全台最胖 雲林減重比賽700多人2個月甩1800公斤

根據體育署（現為運動部）調查，2024年雲林縣過重及肥胖人口高達43.1%，為全台最高，過胖學生也位居全台前茅，衛生局今年9月舉辦決戰BMI減重比賽，吸引700多人報名，共減重1800多公斤。

雲林縣衛生局長曾春美分析雲林人口結構，近5成人口從事農業工作，高勞動力的情況下，認為三餐吃飽比較重要，大量攝取澱粉、高熱量食物，加上將勞動當成運動的錯誤觀念，導致肥胖率居高不下，且經統計，雲林縣內有7成外食族，面對高外食率與肥胖問題的雙重壓力，讓雲林縣成為全台「最胖」。

為扭轉雲林肥胖城市印象，衛生局推出「健康地圖」網站供民眾外食參考，由營養師輔導餐飲業者，透過減少糖鹽使用、選用未精製全穀米飯、南瓜、地瓜等高纖天然食材，以及降低油炸與加工食品比例，推出健康餐點，已有280家業者加入，並透過衛生所、社區營養推廣中心深入社區推廣健康識能，鼓勵民眾吃得健康及營養。

「吃得健康也要搭配運動」，曾春美表示，今年9月縣府首辦「決戰BMI減重」及「每日7千步」活動，盼藉由活動參與，讓民眾正視肥胖會危害健康、造成慢性疾病發生，讓民眾重視BMI過高的議題，進而養成規律運動習慣。

「決戰BMI減重」吸引700多人組隊參加，為期2個月的比賽近日剛結束，總計減重1820.2公斤，其中有單一參賽者成功減重16.1公斤；「每日7千步」吸引近萬縣民報名，近5成民眾完成每月21日7千步運動。

對於比賽結果，曾春美坦言「不滿意」，但能接受，至少讓很多縣民跨出健康的第一步，衛生局已規畫明年將續辦鼓勵民眾運動的相關活動，希望有更多縣民參與，力甩全台最胖稱號。

參加減重比賽的「阿文」表示，雲林小吃美食多，但多是高熱量、高澱粉，很難抵抗誘惑，讓他體重直飆，為了減重，他刻意避開到市區街上的機會。

民進黨雲林縣議員洪如萍曾胖到近90公斤，回顧自身肥胖經驗，她認為缺乏健康飲食觀念是主因，她擔任民意代表後，才發現民眾對於健康飲食毫無概念，加上農村勞動人口多，很多民眾早餐都是碗粿、肉粽、肉羹麵等食物，從第一餐開始就是高熱量、高澱粉食物，不胖也難。

她認為雲林要成功「減重」，應回歸到健康吃跟運動，深入到家庭宣導，教導民眾如何「健康煮」，畢竟光說要少鹽、少糖幫助不大，教民眾煮得健康又好吃，全家才能一起回歸正常體位。