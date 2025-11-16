快訊

全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

歷經25天等待！謝侑芯遺體領出火化 律師澄清：不代表調查結束

台中親子活動充氣城堡突洩氣 1童右腳輕傷

中央社／ 台中16日電

「翔童樂戲團」親子活動昨天在台中安和公園登場，充氣城堡突然洩氣，孩童驚嚇哭嚎，民眾形容像是「絕命終結站」。協辦的立委廖偉翔說，1名孩子右腳輕傷，將加強管理。

由台中市低碳發展協會主辦、國民黨籍立委廖偉翔服務處協辦的「翔童樂馬戲團」第二彈親子活動，15日在台中市安和公園登場，廖偉翔上台表演同樂。

晚間8時許，充氣城堡突然洩氣，許多小孩仍在城堡內遊戲，現場傳出孩子哭嚎聲，家長趕忙撐起城堡帶走小孩。

民眾將事發影片上傳網路引發討論，有網友表示，她將兒子抱走後3秒，城堡就倒了，「感覺像在演絕命終結站」；有人還原現場狀況，寫到「聽到還有小女孩在裡面，很怕她因為氣球塌下來而窒息」。

此外，有民眾到廖偉翔臉書留言表示，充氣滑梯整個大傾斜像飛走一樣，「我們家孩子跟鄰居家孩子還在玩，結果兩個人撞在一起，用逃難的方式跑出來」。

國民黨立委廖偉翔昨天深夜透過臉書表示，活動的充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。目前確認有1名孩子右腳有輕微擦傷，服務人員已陪同到醫院檢查並無大礙，另名受驚嚇小朋友，也協助關心。

廖偉翔表示，已要求廠商和活動團隊，未來加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，後續家長有疑慮，孩子有任何不舒服，會全力協助。

廖偉翔 親子
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中親子活動充氣城堡突洩氣 媽媽哀呼「像在演絕命終結站」

勞保撥補法制化 立法院本周排審

【即時短評】勞保撥補法制化 朝野慷全民之慨的政治盤算

「毒雞蛋」驗出超標3倍 立委廖偉翔：追失職單位責任

相關新聞

睽違百年再現！ 雲林北港朝天宮黑面三媽 「南都巡歷」今入境台南

睽違109年，雲林北港朝天宮天上聖母「南都巡歷」今由黑面三媽領駕，入境台南鹽水、新營展開遶境，吸引上千名信眾隨行，許多鄉...

北港媽祖醫院開辦老人運動會 不拚體力只拚這3力

雲林縣邁入超高齡社會，據調查高齡者身體功能異常指標，以視力、聽力、行動力為前3名，為鼓勵長者多運動維護健康，中國醫藥大學...

力甩全台最胖 雲林減重比賽700多人2個月甩1800公斤

根據體育署（現為運動部）調查，2024年雲林縣過重及肥胖人口高達43.1%，為全台最高，過胖學生也位居全台前茅，衛生局今...

新焚化爐明年啟用！安南承擔全台南逾半垃圾去化量 遭怨不公

多縣市面臨垃圾去化問題，台南市目前打包暫置垃圾約82萬公噸，在城西焚化爐更新爐明年初啟用後，可望獲得解決，原城西舊爐將延...

調高永康回饋金？ 南市府：積極協商

嘉義市焚化爐使用25年，市府規畫在湖子內原址「拆舊建新」，最快年底動工，議員以回饋金自治條例20年未調整，物價翻倍，回饋...

德蘭啟智中心落腳偏鄉37年 永續園遊會推感官友善

天主教德蘭啟智中心與台南市玉井區公所今天舉辦「德蘭37 愛是唯一」玉井社區永續義賣園遊會。除各種表演與互動體驗，首度導入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。