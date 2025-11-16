調高永康回饋金？ 南市府：積極協商

嘉義市焚化爐使用25年，市府規畫在湖子內原址「拆舊建新」，最快年底動工，議員以回饋金自治條例20年未調整，物價翻倍，回饋金已跟不上時代需求要求調高；南市議員也指永康焚化爐回饋金長年未調整，要求明年編列補助學生營養午餐。

嘉義市預計新建日處理500公噸焚化爐，議員黃敏修說，依回饋金制度，在地及周邊共10里分為4級，最高可領500萬元、最低10萬元。已無法反映當地人口增加現況需求，必須檢討。環保局長蕭令宜說，垃圾處理量未增加，不宜增加回饋。

去年鄰近的嘉縣中埔、水上鄉也要求回饋金，嘉市議會認為，縣市為共同生活圈，許多縣民住嘉市，子女在嘉市求學，縣爭取回饋，若市也比照爭取回饋，將造成惡性對立循環。

台南市永康焚化爐多年來民代也要求提高回饋金，議員陳秋萍表示，從2020年就一再要求檢討但至今未有具體改善方案，要求比照城西焚化爐，明年起編列經費補助學童營養午餐。

環保局長許仁澤回應，焚化爐回饋金有法定規定，按處理垃圾的噸數，每公噸回饋200元，里長可提出如基礎建設或社區自強活動等申請，市府允諾會在現有合約框架下積極與廠商協商。因委外合約至2028年到期，屆時要簽新約會爭取更多回饋資源，照顧周邊區民需求。