新焚化爐明年啟用！安南承擔全台南逾半垃圾去化量 遭怨不公

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市城西焚化爐更新爐預計明年初啟用，舊爐也將延役協助去化暫存的垃圾。圖／台南市環保局提供
台南市城西焚化爐更新爐預計明年初啟用，舊爐也將延役協助去化暫存的垃圾。圖／台南市環保局提供

多縣市面臨垃圾去化問題，台南市目前打包暫置垃圾約82萬公噸，在城西焚化爐更新爐明年初啟用後，可望獲得解決，原城西舊爐將延役8至10年，屆時全市會有3座焚化爐同時運作，但議員指安南區同時有2座焚化爐負擔全市約64%垃圾，要求舊爐以8年為限盡早退場，原址改建公園。

城西焚化爐更新爐採BOT模式興建，前年10月開工，進度已達9成，煙囪外牆「巷仔Niau」彩繪完成，主體廠房貯坑區、傾卸區、鍋爐區等設施已完備，管理大樓進行內部水電管線施工，親子共融公園與環教館、創生館修繕也同步進行，預計明年元月可試燒。

原城西焚化爐舊爐規畫延役，明年度辦理環評，環保局表示，目前台南市每日垃圾產生量約1800公噸，焚化處理量能每日僅1350公噸，其中城西焚化廠600公噸、永康焚化廠750公噸。更新爐完工後，搭配舊爐與永康焚化爐，全市3座焚化爐合計每年可處理約76萬公噸垃圾，較全年預估垃圾量65.7萬公噸，約有10.3萬公噸的處理餘裕，82萬公噸的暫置垃圾預估8年至10年可消化完畢。

市議員郭清華指出，屆時城西新、舊焚化爐同時運作，負擔全市約64%垃圾，但由安南區民長期承擔環境負荷並不公平，新爐啟用後，舊爐應於8年內廢除，原地改建公園，並要求市府投入回饋經費改善地方公共建設與教育資源，作為補償。

環保局說明，新舊爐焚燒來源不同的垃圾，須做好垃圾篩分，以避免爐體損壞或汙染。新爐試燒運作須穩定，連同舊爐以去化2013年起暫置於各掩埋場的垃圾，並有效處理日常垃圾，舊爐延役8至10年，較能確保消化暫置垃圾，並維持全市垃圾焚化量能穩定。

焚化爐 台南 環保局
新焚化爐明年啟用！安南承擔全台南逾半垃圾去化量 遭怨不公

多縣市面臨垃圾去化問題，台南市目前打包暫置垃圾約82萬公噸，在城西焚化爐更新爐明年初啟用後，可望獲得解決，原城西舊爐將延...

