德蘭啟智中心落腳偏鄉37年 永續園遊會推感官友善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會、推感官友善。圖／德蘭提供
天主教德蘭啟智中心與台南市玉井區公所今天舉辦「德蘭37 愛是唯一」玉井社區永續義賣園遊會。除各種表演與互動體驗，首度導入「感官友善」措施，熱鬧現場配備降噪耳罩、紓壓物件與舒適座位，遮光、降噪獨立空間，讓對光線或聲音敏感的人能短暫休息、舒緩情緒。

義賣園遊會吸引許多民眾同歡，慶祝德蘭37周年。現場由德蘭三代不同使用者：早療兒童、智青、社區長輩結合社區資源攜手表演，並推出趣味闖關體驗、愛心義賣與志工表揚，搭配衛教宣導及社會福利推廣，要呈現早療兒童、智青及社區長輩三代同堂的愛與共融。

德蘭由甘惠忠神父與麥恪悌修女1988年創辦，是當時台南縣第一所專為身心障礙者創立的日間托育中心。近年隨社會變遷逐步轉型、深耕社區，服務早療兒童、智青至結合長輩，成為跨世代共融平台。

目前運作「以個人為中心、以社區為本位」的服務模式，規畫多元活動，邀請社區民眾、長輩一同參與例如泡茶、油畫、打擊樂等活動。

德蘭表示，「感官友善」設計協助不同感官特質的人，特別是自閉症、感覺統合困難、過度敏感或低反應者，能更安心地投入活動。友善時段主場音樂暫停播放，主持人也以輕柔語調引導。當園遊會人聲鼎沸時，這樣的設計有效協助感官容易緊張的參與者減少焦慮。

玉井區長顏振羽說，雖然是第一次接觸感官友善設施，但覺得「德蘭就是個感官友善的地方」，從空間、工作人員到服務細節，都能看見為身心障礙者設想的貼心安排。他肯定德蘭團隊多年來在玉井推動共融、支持弱勢家庭的努力，也強調這樣的感受正是德蘭深耕地方的具體成果。

德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會、推感官友善。圖／德蘭提供
德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會，區長顏振羽肯定德蘭用心。圖／德蘭提供
德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會、推感官友善。圖／德蘭提供
德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會、推感官友善。圖／德蘭提供
德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會、推感官友善。圖／德蘭提供
德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會、推感官友善。圖／德蘭提供
德蘭啟智中心落腳偏鄉玉井37年，今與區公所辦義賣永續園遊會、推感官友善。圖／德蘭提供
台南
