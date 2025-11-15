警察玩具攝影展創意登場 台南警五分局以藝術拉近警民距離

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
策展人孫敏龍為現任高雄市警局員警，長期投入警政文化與地方文史推廣，以玩具攝影的獨特視角紀錄警察的日常與精神。記者邵心杰／攝影
為展現警察工作多元樣貌，並以創意方式推廣交通安全觀念，台南市警五分局攜手「警政文庫」策畫《玩具攝影展 × 警察。玩具。在地風景 #5》特展，今起至明年1月15日於堯平布朗尼二店展出，透過趣味攝影與藝術創作呈現警察守護城市的溫度與文化故事。

策展人孫敏龍為現任高雄市警局員警，長期投入警政文化與地方文史推廣，以玩具攝影的獨特視角紀錄警察的日常與精神。他的攝影創作以玩具模型結合在地實景，展現警察執勤、交通安全與社區互動等面向，讓觀眾在幽默與溫暖之中重新理解警察工作，讓警民互動更加緊密，拉近彼此間的距離。

這次展覽首次以AI創作，融入長者安全用路安全宣導，像是作品〈夜行的微光〉中，一位長輩手上戴著象徵守護與安全的「螢火蟲玩偶」，在斑馬線前綻放溫暖的光。

孫敏龍說，這不只是影像，而是一種比喻，提醒每一位用路人注意交通安全和關懷長者、珍惜每一個安全的歸途。

同時，該特展結合在地廟宇元和宮白龍庵與知名甜點品牌堯平布朗尼，為呼應活動主題，堯平布朗尼特別設計限量禮盒封套，將警政署每年編印的《警察實用法令》巧妙改編為《警察食用法令》，化身十四種口味甜點，以幽默創意向警察文化致敬。

五分局指出，該禮盒除於展期中亮相外，也將作為分局粉絲專頁抽獎贈品外，現場凡追蹤主協辦合作粉專，即可獲得元和宮贊助的限量「圓盾」或「警察背心」反光套件1份。反光小物的設計意在提醒民眾夜間外出時，無論步行或騎乘機車、腳踏車，都應注意自身能見度，穿著亮色衣物或配戴發光飾品，以降低事故發生風險。

《警察食用法令》限量禮盒，實為十四種口味甜點，以幽默創意向警察文化致敬。記者邵心杰／攝影
孫敏龍介紹，為呼應活動主題，堯平布朗尼特別設計限量禮盒封套，將警政署每年編印的《警察實用法令》巧妙改編為《警察食用法令》。記者邵心杰／攝影
