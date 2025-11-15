聽新聞
0:00 / 0:00
拚創新搶攻國內外市場 經濟部：中小企業好全國經濟才會好
經濟部鼓勵中小型企業創新研發，推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），今集結中台灣及台東縣等9縣市，在雲林縣古坑綠色隧道舉辦成果展，經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，中小企業是國家經濟的根本，中小企業好，全國的經濟才會好，將持續協助中小企業。
由雲林縣政府主辦的中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展今在古坑綠色隧道登場，集結台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、嘉義市及台東縣共9縣市的中小企業研發成果，藉此擴大縣市合作與聯合行銷效益。
李冠志表示，SBIR鼓勵中小型企業創新研發，中部9縣市過去20年來已有近3000件補助案，包含數位轉型、運用AI人工智慧、節能減碳，通路布建、品牌以及相關包裝材質研發等，對於帶動地方產業發展非常重要。
他表示，中小企業是國家經濟的根本，中小企業好，全國的經濟才會好，將持續與各個縣市加強合作，透過行銷平台協助優質企業、創新研發案例拓展國內外市場，並持續提供相關協助。
雲林縣近年中小企業積極爭取SBIR補助，錄取率低於50%，相較其他縣市更競爭，縣長張麗善勉勵企業在競爭激烈的環境中持續投入研發創新，強化企業體質、掌握新商機、提升競爭力，並希望SBIR成果能夠與雲林良品相結合，共同打出行銷通路，在國內外市場都能有一席之地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言