拚創新搶攻國內外市場 經濟部：中小企業好全國經濟才會好

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
經濟部鼓勵中小型企業創新研發，推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），今集結中台灣及台東縣等9縣市，在雲林縣古坑綠色隧道舉辦成果展。記者陳雅玲／攝影
經濟部鼓勵中小型企業創新研發，推動地方產業創新研發計畫（地方型SBIR），今集結中台灣及台東縣等9縣市，在雲林縣古坑綠色隧道舉辦成果展，經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，中小企業是國家經濟的根本，中小企業好，全國的經濟才會好，將持續協助中小企業。

由雲林縣政府主辦的中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展今在古坑綠色隧道登場，集結台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、嘉義市及台東縣共9縣市的中小企業研發成果，藉此擴大縣市合作與聯合行銷效益。

李冠志表示，SBIR鼓勵中小型企業創新研發，中部9縣市過去20年來已有近3000件補助案，包含數位轉型、運用AI人工智慧、節能減碳，通路布建、品牌以及相關包裝材質研發等，對於帶動地方產業發展非常重要。

他表示，中小企業是國家經濟的根本，中小企業好，全國的經濟才會好，將持續與各個縣市加強合作，透過行銷平台協助優質企業、創新研發案例拓展國內外市場，並持續提供相關協助。

雲林縣近年中小企業積極爭取SBIR補助，錄取率低於50%，相較其他縣市更競爭，縣長張麗善勉勵企業在競爭激烈的環境中持續投入研發創新，強化企業體質、掌握新商機、提升競爭力，並希望SBIR成果能夠與雲林良品相結合，共同打出行銷通路，在國內外市場都能有一席之地。

中小企業 雲林
