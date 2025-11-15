快訊

在全糖城市傳承原民製麴文化 丮硠．瑪那用米麴做出家鄉味

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丮硠‧瑪那(著圍裙者)擅長阿美族製麴和釀造工法。圖／丮硠‧瑪那提供
丮硠‧瑪那(著圍裙者)擅長阿美族製麴和釀造工法。圖／丮硠‧瑪那提供

台南市原住民市民有數千人，以阿美族人數眾多，丮硠‧瑪那（Kilang‧Manah）擅長製麴，積極推廣阿美族傳統釀造工法，讓原住民飲食文化智慧得以傳承，也能創新應用於現代餐飲。

丮硠‧瑪那說，他來自花蓮縣吉安鄉娜荳蘭部落。阿美族愛吃菜，經常用麴醃漬、保存食物以未雨綢繆，也懂得就地取材，辨識和利用各種製麴的植物。在部落裡製麴和釀造是婦女的工作，家中排行老大的他，從小就得幫忙媽媽整理瓶瓶罐罐，雖然他常為此抱怨，卻也耳濡目染學會發酵的技巧與知識。

因工作來到台南後，不習慣這座全糖城市的甜，讓他一頭栽進釀造世界裡，試著用米麴做出記憶中部落的味道，撫慰鄉愁。

丮硠‧瑪那原在札哈木公園指導傳統樂舞，2007年左右開始有對飲食及族語推展的想法，後來進入社團和學校教族語，整理飲食文化，漸漸自己開課教野菜保存、釀酒等。

當學生親手觸摸、聞嘗，說出 tamud（麴）、misaeraw（釀造）、panay（糯米飯）的時候，眼神往往發亮，老人家更是精神為之一振，對小時候的生活侃侃而談。這種重新與土地、文化連結的興奮讓他更樂於分享。

如今甚至有人遠從台東、花蓮來上課。丮硠‧瑪那說，發酵沒有比例公式，全靠眼到、手到、口到，那不只是料理技術，而是一種生活態度和與自然共處的方式。這些飲食智慧和植物知識是部落文化的根。

丮硠‧瑪那說，台南不急不躁的節奏，使各種族群文化都能好好呼吸、流動，而這座願意包容、照顧與信任的城市，讓他在此安居樂業，也更認同自己的族群。台南有愈來愈多的原民餐廳用味道傳達文化，像是永康區的聚會所、中西區的 Mismudu 以及安南區的木漢堡等，各具特色。

未來希望能在府城推廣慢食文化，建立一個屬於阿美族的文化釀造工作坊，幫助更多年輕人學習族語、了解植物、掌握釀造技術，找到生活與職涯的可能。也期待有一天市場裡都能買到印有族語的麴與調味品，讓文化在餐桌上發芽，不只是被回憶，而是被使用、品嚐、和傳承。

台南市於2012年設立「原住民族部落大學」（札哈木部落大學），開辦豐富多元的課程。丮硠‧瑪那講授的〈Vayi （阿嬤）製麴室的祕密〉，教導原住民傳統釀造工法，結合理論與實作，已連續6年獲評薦優等，相當熱門。

丮硠‧瑪那原本教授傳統樂舞及阿美族語，近年改以生活化課程結合語言，教授製麴、醃漬，呈現原住民如何從自然中汲取靈感，為飲食增添風味，等於在廚房用族語說故事。

阿美族以野菜文化聞名，食用的野菜逾兩百種，丮硠‧瑪那也帶領學員採集黃荊、刺蔥、馬告、月桃、紫蘇、土肉桂、野薑花等本土植物，運用在料理、釀酒，認識土地的味道，學習和環境共存。

丮硠‧瑪那帶領學生走進山林，認識本土植物不同的香氣與特性。圖／丮硠‧瑪那提供
丮硠‧瑪那帶領學生走進山林，認識本土植物不同的香氣與特性。圖／丮硠‧瑪那提供

台南 阿美族
