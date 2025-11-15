嘉義縣首創骨鬆肌少智慧照護 開辦課程帶老人減脂增肌

嘉義縣老年人口比例全台居冠，縣府預防老人骨鬆肌少症，推動骨鬆肌少智慧聯合照護，去年開辦運動營養訓練班，幫助老人降體脂、增肌肉，縣長翁章梁今到番路名都飯店參加成果發表會，和大家一起高舉壺鈴，老人也在體適能競賽中，展現上下肢肌耐力。

翁章梁說，骨質流失導致骨折風險高，可能引發骨折、失能甚至死亡，衛生局2年前推出全台首創「骨鬆肌少智慧聯合照護」，透過普篩掌握老人健康狀況，將資訊串聯至各地衛生所與嘉義長庚、大林慈濟及朴子醫院，落實篩檢、轉介到照護的一條龍服務模式。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣去年起開辦「骨鬆肌少高風險運動營養班」，推出36堂科學化運動指導及營養課程，鼓勵運動及控制飲食，經1年努力，學員體脂總降92.7公斤、全身肌肉量增加73.2公斤，心肺耐力、平衡性與柔韌度皆明顯提升，課程滿意度高達9成以上。

趙紋華也說，民眾應從日常生活養成規律運動與均衡飲食習慣，兩者皆是預防骨鬆與肌少症關鍵。嘉義縣所有衛生所今年都通過世界骨質疏鬆基金會骨鬆骨折聯合照護認證，中華民國骨質疏鬆症學會常務理事陳崇桓今天特別頒發證書，肯定嘉義縣骨鬆照護網絡執行成效。