快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

嘉義縣首創骨鬆肌少智慧照護 開辦課程帶老人減脂增肌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣首創智慧骨鬆肌少照護，開辦運動營養訓練班，學員今天參加成果發表會，在體適能競賽中展現肌力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創智慧骨鬆肌少照護，開辦運動營養訓練班，學員今天參加成果發表會，在體適能競賽中展現肌力。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣老年人口比例全台居冠，縣府預防老人骨鬆肌少症，推動骨鬆肌少智慧聯合照護，去年開辦運動營養訓練班，幫助老人降體脂、增肌肉，縣長翁章梁今到番路名都飯店參加成果發表會，和大家一起高舉壺鈴，老人也在體適能競賽中，展現上下肢肌耐力。

翁章梁說，骨質流失導致骨折風險高，可能引發骨折、失能甚至死亡，衛生局2年前推出全台首創「骨鬆肌少智慧聯合照護」，透過普篩掌握老人健康狀況，將資訊串聯至各地衛生所與嘉義長庚、大林慈濟及朴子醫院，落實篩檢、轉介到照護的一條龍服務模式。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣去年起開辦「骨鬆肌少高風險運動營養班」，推出36堂科學化運動指導及營養課程，鼓勵運動及控制飲食，經1年努力，學員體脂總降92.7公斤、全身肌肉量增加73.2公斤，心肺耐力、平衡性與柔韌度皆明顯提升，課程滿意度高達9成以上。

趙紋華也說，民眾應從日常生活養成規律運動與均衡飲食習慣，兩者皆是預防骨鬆與肌少症關鍵。嘉義縣所有衛生所今年都通過世界骨質疏鬆基金會骨鬆骨折聯合照護認證，中華民國骨質疏鬆症學會常務理事陳崇桓今天特別頒發證書，肯定嘉義縣骨鬆照護網絡執行成效。

嘉義縣首創骨鬆肌少智慧聯合照護，全縣所有衛生所今年通過世界骨質疏鬆基金會骨鬆骨折聯合照護認證，中華民國骨質疏鬆症學會常務理事陳崇桓今天頒發證書。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創骨鬆肌少智慧聯合照護，全縣所有衛生所今年通過世界骨質疏鬆基金會骨鬆骨折聯合照護認證，中華民國骨質疏鬆症學會常務理事陳崇桓今天頒發證書。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創骨鬆肌少智慧聯合照護，開辦運動營養訓練班，縣長翁章梁今天參加成果發表會，與學員一起高舉壺鈴。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創骨鬆肌少智慧聯合照護，開辦運動營養訓練班，縣長翁章梁今天參加成果發表會，與學員一起高舉壺鈴。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創智慧骨鬆肌少照護，開辦運動營養訓練班，學員今天參加成果發表會，在體適能競賽中展現肌力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首創智慧骨鬆肌少照護，開辦運動營養訓練班，學員今天參加成果發表會，在體適能競賽中展現肌力。圖／嘉義縣政府提供

骨鬆 衛生所 嘉義
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

嘉義優鮮水產電商平台開幕 翁章梁直播推優惠

視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

相關新聞

海口生活館荒廢3年議員轟「像鬼屋」 雲縣府將投入千萬整修

雲林縣台西海口生活館曾是當地親子遊憩熱門景點，2023年委外營運契約終止後荒廢至今，民進黨縣議員顏嘉葦多次在縣議會質詢時...

疫後促銷國產畜禽產品 蘇治芬：政院研議第二期「百億基金」扶植

為鼓勵全國民眾支持國產畜禽產品，中華民國養雞協會今在雲林北港舉辦「畜禽好食嘉年華」活動，針對養豬產業受非洲豬瘟疫情衝擊，...

嘉義縣首創骨鬆肌少智慧照護 開辦課程帶老人減脂增肌

嘉義縣老年人口比例全台居冠，縣府預防老人骨鬆肌少症，推動骨鬆肌少智慧聯合照護，去年開辦運動營養訓練班，幫助老人降體脂、增...

影／流浪犬結黨如夜闖布袋觀光漁市分工踩點 海鮮攤商損失逾萬元　

嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把...

鹿陶洋楠西江家古厝環境改善完工 重現百年老聚落風華

兩百多年歷史的鹿陶洋江家聚落，位於台三線最南端，是台南楠西最早客家聚落。楠西區公所向客委會爭取整治，半月池重現鹿陶洋特別...

民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

民進黨嘉義縣長黨內初選登記結束，內戰開打，立委蔡易餘與太保市議員黃榮利競爭，無黨籍嘉市議會前議長莊豐安今天公開力挺蔡易餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。