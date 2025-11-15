海口生活館荒廢3年議員轟「像鬼屋」 雲縣府將投入千萬整修

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣台西海口生活館曾是當地親子遊憩熱門景點，2023年委外營運契約終止後荒廢至今，民進黨縣議員顏嘉葦多次在縣議會質詢時關切，指台西海口生活館像鬼屋一樣，質疑縣府行政怠惰，要求縣府要有積極作為，縣府表示，將投入1千萬元啟動修復及活化工程，預計今年底前發包、明年7月竣工。

台西海口生活館2014年開始招標由民間團體營運，曾舉辦立式划槳、賞鳥等活動，原為推廣海岸生態教育及在地文化的示範場域，歷經多次委外營運，2023年因小犬颱風侵襲造成館舍受損，且營運契約終止，為維護民眾安全，縣府封館至今。

顏嘉葦表示，海口生活館現在不僅館舍大門深鎖、廁所髒亂不堪，「跟鬼屋一樣」，館舍外面的雜草叢生近一人高，環湖步道入口也封閉不讓人進出，縣府多年來沒有整修、沒有規畫、沒有活化，她已在議會質詢多次，仍毫無進度，質疑縣府行政怠惰，要求縣府要有積極作為，不要一拖再拖。

城鄉發展處長林長造今表示，已編列1千萬元啟動台西海口生活館修復及活化工程，整體設計以改善室內地坪、天花板、門窗、水電及外牆為主，兼顧結構安全與環境整體美化，預計今年底完成工程施工發包，明年7月竣工。

林長造表示，未來將妥善運用台西海口生活館，兼顧環境教育、觀光推廣與在地發展，成為連結海岸生態與社區活力的示範場域。

