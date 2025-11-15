影／流浪犬結黨如夜闖布袋觀光漁市分工踩點 海鮮攤商損失逾萬元　

嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒，在地岑海里長翁億穎怒了，向家畜疾病防治所報案，用誘捕籠抓到1隻，2隻仍在逃。

監視器畫面顯示，3隻流浪犬闖入漁市後，熟門熟路地跳上堆滿漁獲的保麗龍箱，用前腳一點一點撥開箱蓋，再把頭伸進去叼走海鮮。整個過程宛如黑道電影情節般「分工合作」，1隻專職開箱偷取漁獲，2隻在旁警戒、負責放哨，行徑相當囂張，3狗吃得滿意，受害攤商卻叫苦連天。初估至少超過萬元損失，且不只1家攤商受害。

在地岑海里長翁億穎怒了，向家畜疾病防治所報案，用誘捕籠抓到1隻，2隻仍在逃。里長及受害攤商看到監視影像後氣炸，要求家畜所捕捉流浪犬。家畜所步研判，這3隻犬雖部分戴項圈，但非飼主飼養，而是「偽裝成寵物狗」的流浪犬。

防疫人員指出，這幾隻流浪犬原本被綁上矯正棍，便於後續安全管控，矯正棍疑遭動保愛狗人士暗中卸下，再套上項圈保護牠們，導致犬隻得以自由活動，甚至闖入市場偷食漁獲，引發更大治安與安全疑慮。