快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

影／流浪犬結黨如夜闖布袋觀光漁市分工踩點 海鮮攤商損失逾萬元　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒。圖／讀者提供

嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒，在地岑海里長翁億穎怒了，向家畜疾病防治所報案，用誘捕籠抓到1隻，2隻仍在逃。

監視器畫面顯示，3隻流浪犬闖入漁市後，熟門熟路地跳上堆滿漁獲的保麗龍箱，用前腳一點一點撥開箱蓋，再把頭伸進去叼走海鮮。整個過程宛如黑道電影情節般「分工合作」，1隻專職開箱偷取漁獲，2隻在旁警戒、負責放哨，行徑相當囂張，3狗吃得滿意，受害攤商卻叫苦連天。初估至少超過萬元損失，且不只1家攤商受害。

在地岑海里長翁億穎怒了，向家畜疾病防治所報案，用誘捕籠抓到1隻，2隻仍在逃。里長及受害攤商看到監視影像後氣炸，要求家畜所捕捉流浪犬。家畜所步研判，這3隻犬雖部分戴項圈，但非飼主飼養，而是「偽裝成寵物狗」的流浪犬。

防疫人員指出，這幾隻流浪犬原本被綁上矯正棍，便於後續安全管控，矯正棍疑遭動保愛狗人士暗中卸下，再套上項圈保護牠們，導致犬隻得以自由活動，甚至闖入市場偷食漁獲，引發更大治安與安全疑慮。

家畜所呼籲動保愛狗人士勿再卸矯正棍裝置、勿餵食，流浪犬除偷食漁獲外，也曾追逐老幼或路過民眾，危及公共安全，將依法處理安置，請動保人士不要再餵食助長聚群，以免增加犬隻攻擊風險，勿以套項圈方式誤導管理單位判斷。

嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把漁獲當成自助餐般享用，引發地方震怒。圖／讀者提供

流浪犬 攤商 海鮮
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

五星變廚餘！微波加熱海鮮一叮秒毀口感 「3類食材」恐釀意外

颱風天梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭流浪犬咬傷待營救

雲林30歲男子帶小布袋搶銀行 裝腔作勢擬拔槍被識破失手

抓到了！狠心母將男嬰裝布袋丟棄 印尼籍移工嘉義高鐵站落網

相關新聞

海口生活館荒廢3年議員轟「像鬼屋」 雲縣府將投入千萬整修

雲林縣台西海口生活館曾是當地親子遊憩熱門景點，2023年委外營運契約終止後荒廢至今，民進黨縣議員顏嘉葦多次在縣議會質詢時...

疫後促銷國產畜禽產品 蘇治芬：政院研議第二期「百億基金」扶植

為鼓勵全國民眾支持國產畜禽產品，中華民國養雞協會今在雲林北港舉辦「畜禽好食嘉年華」活動，針對養豬產業受非洲豬瘟疫情衝擊，...

嘉義縣首創骨鬆肌少智慧照護 開辦課程帶老人減脂增肌

嘉義縣老年人口比例全台居冠，縣府預防老人骨鬆肌少症，推動骨鬆肌少智慧聯合照護，去年開辦運動營養訓練班，幫助老人降體脂、增...

影／流浪犬結黨如夜闖布袋觀光漁市分工踩點 海鮮攤商損失逾萬元　

嘉義縣布袋鎮海埔新生地長期飽受流浪犬侵擾，近日更發生3隻流浪狗夜闖布袋觀光漁市，趁著攤商休息、漁市打烊之際，大啖海鮮，把...

鹿陶洋楠西江家古厝環境改善完工 重現百年老聚落風華

兩百多年歷史的鹿陶洋江家聚落，位於台三線最南端，是台南楠西最早客家聚落。楠西區公所向客委會爭取整治，半月池重現鹿陶洋特別...

民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

民進黨嘉義縣長黨內初選登記結束，內戰開打，立委蔡易餘與太保市議員黃榮利競爭，無黨籍嘉市議會前議長莊豐安今天公開力挺蔡易餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。