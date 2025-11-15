聽新聞
疫後促銷國產畜禽產品 蘇治芬：政院研議第二期「百億基金」扶植
為鼓勵全國民眾支持國產畜禽產品，中華民國養雞協會今在雲林北港舉辦「畜禽好食嘉年華」活動，針對養豬產業受非洲豬瘟疫情衝擊，中央畜產會董事長蘇治芬表示，豬肉盤價短期內可能尚有起伏，但消費者仍很有信心，政院已研議第二期百億基金扶植計畫，至於廚餘問題，政府一定要有系統回收去化，「這是刻不容緩的事情」。
「畜禽好食嘉年華」活動今在北港登場，現場集結雞、鴨、鵝、鵪鶉、豬、肉牛等產品，蘇治芬、中華民國養雞協會理事長邱時恩、立委劉建國等人變身代言人，全力為國產畜產品促銷。
邱時恩表示，因非洲豬瘟疫情影響，部分民眾轉吃雞肉，土雞肉盤價每公斤52至53元、白肉雞每公斤30多元，較疫情發生前約上漲5%內，預估過年前需求增加，可能還有一波漲幅。劉建國表示，期待透過此次促銷活動，帶動畜產產銷正常化。
針對養豬產業受到衝擊，蘇治芬表示，目前豬價大概落在90幾元，無論是豬農還是消費者都還可以接受，消費者對國產畜禽產品很有信心。中央先前扶植養豬產業的百億基金今年用罄，政院已在研議第二期的百億基金扶植計畫，提升產業競爭力，待行政院公布。
至於現在雲林、台中喊出要全面禁止廚餘養豬，蘇治芬表示，政府一定要有系統地回收去化廚餘，這是刻不容緩的事情，這次發生非洲豬瘟，就是有養豬業者要用廚餘養豬，又不遵守規定，造成全面反撲，「滿遺憾的」，至於廚餘要怎麼處理，政府要盡快公布，不是沒有方法，是要不要做，中央也可鼓勵地方提出計畫，因為末端執行還是在地方。
