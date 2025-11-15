快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鹿陶洋楠西江家古厝環境改善完工，重現百年老聚落風華。圖／台南市政府提供
兩百多年歷史的鹿陶洋江家聚落，位於台三線最南端，是台南楠西最早客家聚落。楠西區公所向客委會爭取整治，半月池重現鹿陶洋特別景致。市府今天舉辦落成觀摩會及「楠得CHILL一下‧江家古厝秋日市集」，鄉親遊客走讀聚落故事，順道選購在地商品。

「江家古厝大伙房周邊環境改善工程」獲補助1667萬元整治包括半月池、停車動線優化、景觀步道與照明設施等，為聚落注入新活力。今天活動由宋江陣開場，非常熱鬧。

市長黃偉哲到場為活動揭幕。他表示，江家聚落因地震與長期使用受損，居民多次反映改善需求，市府與區公所提出完整計畫，並以聚落歷史價值、文化保存意義及高度社區參與為基礎，成功獲得補助。

黃偉哲感謝賴總統會勘期間指示中央補助經費，本次工程不僅修復舊有設施，更透過引入活水循環、改善停車空間與增設步道照明，重新打造公共空間，讓百年聚落展現新生命力。

客委會主委古秀妃指出，江家聚落兼具文化深度、社區參與度與教育推廣潛力，符合客委會推動聚落文化保存與社區營造的方向。本次工程並結合導覽、市集及文化體驗，使聚落活化不只侷限於硬體改善，而是融入居民生活。

市府表示，工程規畫依聚落歷史紋理辦理，完成半月池疏濬活水、公共空間整理及導覽與照明優化，使環境更安全友善。市府將與區公所及社區持續合作，完善導覽解說與維護管理，並辦理主題活動，讓鹿陶洋江家聚落成為認識客家文化與風水智慧的重要據點，串聯浪漫台三線景點，帶動地方觀光與社區永續發展。歡迎市民走訪楠西，品味百果之鄉的風味，體驗江家古厝的歷史魅力。

客委會 客家文化 台三線
