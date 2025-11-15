民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

民進黨嘉義縣長黨內初選登記結束，內戰開打，立委蔡易餘與太保市議員黃榮利競爭，無黨籍嘉市議會前議長莊豐安今天公開力挺蔡易餘，強調蔡易餘務實、自由民主價值與年輕行動力，呼籲鄉親「唯一支持蔡易餘」。

嘉縣出身的莊豐安，以無黨籍身分長年深耕地方，曾任嘉市議會第10屆議長，終結蕭家班20餘年的議長布局，他連任2屆議員，2022年西區議員選舉意外落馬，保持地方影響力，公開在臉書支持蔡易餘，民進黨嘉縣長初選是明年地方選舉重要前哨戰，蔡易餘投入競爭獲地方重量級無黨籍人士表態支持，使初選情勢受矚目。

蔡易餘說，以「8個1」時間節點登記，象徵「All in One、Onefor All」核心理念，盼嘉義未來10年全面升級。他強調，任職立委10年全力爭取嘉義發展，包括嘉義科學園區、馬稠後、水上南靖、中埔公館、民雄航太、布袋水產加值等多處園區陸續開發，嘉義正站在產業轉型的重要關鍵點，若當選縣長，將在縣長翁章梁既有基礎上推動縣政「全方位升級」，從產業、觀光、社福、醫療、交通、治安、教育到文化8大面向全面提升，打造「嘉義黃金10年」。