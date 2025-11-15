快訊

黑面三媽領駕！北港朝天宮重啟「南都巡歷」台南百年香路再現

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
北港朝天宮「黑面三媽」領駕，是1916年後再度走訪大台南17個行政區，讓古香路在現代重新活化。記者吳淑玲／攝影
北港朝天宮「黑面三媽」領駕，是1916年後再度走訪大台南17個行政區，讓古香路在現代重新活化。記者吳淑玲／攝影

雲林北港朝天宮宣布重啟「南都巡歷」，黑面三媽將再次循古禮南下府城，睽違逾百年後重返台南。台南市長黃偉哲表示，這次活動不單單是宗教盛事，更是再次確認清代以來兩地的深厚情誼。

文化局表示，「南都巡歷」的源起可追溯至清領時期，是當時台南府城的商業活動與信仰需求緊密交織的結果。這項舊俗是台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖前來，為其生意貿易祈福納祥。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「臺台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。

根據台灣兵備道徐宗幹「斯未信齋雜錄」記載，最遲在咸豐初年（約 1850 年代），北港媽「落府」的習俗已然成形。文獻中一句「焚香迎送者，日千萬計」，點出當年活動巨大的社會動員力與盛況。這份規模，正反映了台南商界對這項「迎媽祖」活動的高度重視與投入。

昔時北港媽祖至府城的巡歷路線，是沿著清代府城往諸羅縣的「北路」官道而行，將信仰交流融入主要交通幹道，串聯起鹽水護庇宮、茅港尾天后宮、麻豆護濟宮等一眾舊時香火鼎盛的媽祖廟。

這份信仰網絡以府城為中心，不僅促進了區域廟宇間的友好交誼，更體現了府城祀典大天后宮的崇高地位。據「台灣日日新報」記載，當年北港媽祖來郡進香後，緊接著「月津媽祖」也會循路入府至大天后宮，顯示出北港媽的巡歷對整個區域交誼具有強大的帶動作用。

這份百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到2011年北港朝天宮與台南大天后宮達成協議，正名以「南都巡歷」為活動主軸，重建了歷史香路。

本次重啟的大規模巡歷，將由昔日最具歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，這是自 1916 年後，睽違超過一世紀的歷史性重現。媽祖的庇佑將從老城區延伸至台南市 17 個行政區，以「巡歷山海」的方式，完整活化了古都香路在現代的意義。

文化局長黃雅玲表示，這段結合了郊商貿易和官道網絡的歷史，是台南這座古都最珍貴的文化根基。這次重啟巡歷，藉由迎接北港媽祖的機會，延續與珍視這座城市的歷史，讓兩地祖先共同的記憶被喚醒，使這份長久的緣分能夠傳承下去。

