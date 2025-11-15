快訊

消防員設計解鎖防災遊戲小禮物 讓親子闖關趣味學安全

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供

為讓民眾更了解日常防火與防災的重要，又不會覺得無聊說教，南科消防分隊今天在台南新市南科管理局舉辦防災宣導活動，結合趣味闖關遊戲，讓防災學習輕鬆又有趣、不再枯燥。

南科消防分隊以「鎖住幸福，解鎖防災新體驗」為主題，設計一系列互動關卡，讓大小朋友在遊戲中學習防災知識。內容包含長者與身障者避難觀念、防範一氧化碳中毒、瓦斯安全及爆竹煙火注意事項等。

最吸睛的是「消防造型鎖」闖關挑戰，參加者需選出正確答案的鑰匙才能成功「解鎖」防災成就，完成任務的民眾還能獲得可愛消防車造型紀念鎖。吸引許多小朋友、家長參與，紛紛拍照留念，活動洋溢著歡樂與學習交織溫暖氛圍。

南科分隊隊員邱冠翔說，分隊希望藉由有趣的活動設計，讓民眾在笑聲中強化防災意識，不僅能玩出防災能力，更能「鎖住幸福、安全每一天」。

第四大隊長蔡國保表示，互動式遊戲不僅能拉近消防人員與民眾的距離，也讓防災觀念更深入人心。天氣轉涼使用燃氣熱水器時務必保持通風。若家中有長者或身心障礙者，更要留意防火安全，確保家中設有住宅用火災警報器。

南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供
南科消防員設計解鎖防災闖關遊戲並小禮物，讓親子闖關趣味學習消防安全。圖／南科分隊提供

南科 朋友 設計
