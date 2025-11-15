快訊

嘉義大林聖賢宮寒冬送暖 現場分切溫體豬贈弱勢引轟動

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林聖賢宮今天舉辦寒冬送暖，首次現場分切溫體豬贈弱勢，一大早就有民眾排起長隊。記者黃于凡／攝影
台灣上個月爆發非洲豬瘟，長達半個月不能宰豬，嘉義縣大林聖賢宮今天舉辦寒冬送暖，廟方首次請來豬販分切溫體豬肉，將每條1台斤五花肉分裝，引起大批民眾一早排起長隊，另也準備百米、醬油及日用品，每戶可領1箱生活物資，共有180個弱勢家庭受惠。

聖賢宮創辦人徐双惠說，非洲豬瘟禁運禁宰15天，大家都沒有豬肉可以吃，今年關聖帝君特別指示，寒冬送暖除了要將物資發送給低收入戶、中低收入戶等弱勢團體，還要再加碼給每戶1條豬肉，首次請豬販現場分切，台灣豬肉非常安全，希望讓大家吃到最新鮮的豬肉。

建廟總主委呂武錦說，非洲豬瘟造成豬肉供應暫時問題，早餐店每間都休息，15天沒有吃到豬肉，關聖帝君特別交代要送溫體豬肉，大家要對台灣豬肉有信心，盡量向豬農捧場。縣農會總幹事黃貞瑜說，台灣溫體豬食安嚴格把關，支持在地農產畜牧業永續發展。

鎮長許有疆說，非洲豬瘟管制15天，目前已經解禁，特別感謝大林聖賢宮，透過寒冬送暖活動，把優質台灣豬肉分享給弱勢家庭，歡迎大家享用台灣豬肉。議員江志明說，廟方邀請豬販現場分切豬肉，這個豬肉今天現宰，溫體豬肉質肥美，希望大家一起享用。

非洲豬瘟 低收入戶
