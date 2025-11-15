嘉市歲末盛事城市博覽會、國際管樂節　范曉萱開唱掀亮點

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市管樂節踩街路線。圖／嘉市府提供
嘉義市壓軸盛事「320+1城市博覽會」結合第33屆國際管樂節，12月19日啟動！市府公布完整亮點與卡司陣容。今年除迎來超過10國、16組國際金獎團隊與5位音樂大師，最受矚目踩街嘉年華換新路線，晚會邀請「音樂魔女」范曉萱回嘉，帶來出道30周年限定紀念演出。

市長黃敏惠表示，今年國際管樂團隊陣容更勝以往，包括義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地精銳。最受矚目是與中華文化總會合作邀請到的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，以160人超大陣容再度訪台，將以日本最高水準的青春演出震撼嘉義。

「管樂踩街嘉年華」12月20日下午2時登場，路線調整為「中央噴水池→中山路→KANO棒球園區」，共有55支國內外隊伍參與，包括7 支國際團隊及48支台灣優秀隊伍。新路線更利於觀眾聚集互動，打造更具規模城市嘉年華。

同日晚間大型晚會全面升級，南興國中、景美女中、建國中學、北一女等國內行進管樂強隊，將同台演出，日本熊本工業高校與奈良學園2隊也將加入，打造跨國展演交流舞台。壓軸表演由范曉萱登場，她曾於2009年創作管樂節主題曲「管他什麼音樂」，受各界喜愛。適逢出道30周年，她將攜手100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團與復雷閣街舞團，以紀念版舞台帶領觀眾回顧30年音樂歷程。

文化局長謝育哲指出，嘉義以「管樂之都」為核心品牌，今年結合「320+1城市博覽會」全市展演活動，從城市風景、音樂到文化交流全面串連，展現台日合作成果，也讓世界再次看見嘉義文化能量。城市博覽會12月12日至12月28日舉行，活動涵蓋城市展演、品牌市集、音樂會、走讀、工作坊與親子課程等。邀請全台民眾來嘉義，以腳步探索城市故事，用心體驗「嘉義式美好」。

范曉萱攜手100%樂團。圖／嘉市府提供
黃宣（Yellow）。圖／嘉市府提供
