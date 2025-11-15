正念教養國際講座叫座 樸石學堂引介名師線上探討跨世代情緒

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
樸石學堂昨晚舉辦國際級正念教養講座「在變動世代，重拾教養溫柔力量」，由荷蘭阿姆斯特丹大學家庭心理健康教授、全球最具影響力的前25名正念研究者之一Susan Bogels主講。活動吸引超過200名來自全球各地學員線上參與，近半數為臨床與教育領域專業人士，反映家長與專業工作者對教養與情緒調節方案的高度需求。

樸石學堂創辦人、臨床心理師石世明指出，他2021年接受Bogels教授正念教養師資訓練，深刻感受到此方法對現代家庭的意義。樸石學堂推動正念教養，旨在透過系統性的正念覺察訓練，協助父母看見自身情緒與壓力來源，從自我療癒出發，以更溫柔、清晰方式陪伴孩子成長。

講座中，Bogels教授以實證研究與家庭動力為基礎，說明正念教養的核心概念，包括父母情緒調節對家庭健康的影響、慈悲訓練的重要性，以及跨世代情緒傳遞的形成與改變。她也分享近年在香港與中國的臨床研究成果，指出正念教養能有效降低親職壓力、減少親子焦慮及衝動對立行為。活動最後的問答環節反應熱烈，教授強調「父母必須先照顧好自己」，正念練習是面對教養衝突時真正轉化的關鍵。

石世明表示，多數教養課程聚焦如何處理孩子行為，但正念教養同時引導父母回到自身，「不只是教孩子，也是讓自己變得更完整」。樸石學堂宣布2026

年開辦「正念教養師資訓練課程」，本次講座提供未來種子師資重要的前導資訊。為延續學習動能，12月起將推出「正念教養課程大解析」，作為2026年Bogels教授來台推廣前的預備課程。

講座由樸石學堂主辦，並由財團法人鄭秀英教育事務基金會、台灣正念照顧協會、台灣向日葵社會親子關懷教育成長協會、香光教師講堂、山姆叔叔幼兒園、IEQ愛互動心理師團隊及台灣應用心理學會協辦。

