北港黑面三媽百年後再下台南 陳亭妃推「祈福打詐御守」每日限量發送

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，立委陳亭妃今在安南區鹿耳門天后宮發表「妃妃祈福打詐御守」，將在每一天遶境活動最後的駐駕點限量發。圖／陳亭妃提供
雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽在睽違109年後南巡，16日將踏上台南。立委陳亭妃今在安南區鹿耳門聖母廟發表「妃妃祈福打詐御守」，將在每一天遶境活動最後的駐駕點限量發。

陳亭妃表示，台南是眾神之都，信仰是生活的一部分。黑面三媽此行，不只是宗教盛事，更是在丹娜絲颱風後，帶給台南人深深的安定與祝福。同時，全國詐騙案件不斷創新手法，特別向媽祖祈願讓台南市民、讓所有信眾，都能遠離詐騙。

「妃妃祈福打詐御守」將在黑面三媽的每一天最後的駐駕點限量發送，每站準備300份，包括鹽水區蔦松路、新營太子宮、麻豆代天府、西港玉勅慶安宮、永康鹽行天后宮、府城普濟殿、祀典大天后宮、四草大眾廟及南鯤鯓代天府等地。

陳亭妃表示，提醒民眾如果遇到不明訊息或是網路詐騙，冷靜一下，相信就可以避開被騙的機會，尤其在政府發放一萬元的同時，很多的詐騙陷阱可能就在身邊，一定要提高警覺。

陳亭妃指出，守護市民財產安全是政府責任，亭妃特別發揮巧思，設計「妃妃祈福打詐御守」做為此次歡迎2025乙巳年北港媽祖來到台南的文創小物，共同祈求全民遠離詐騙，加強市民打詐的警覺。

台南 陳亭妃 北港朝天宮
相關新聞

民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

民進黨嘉義縣長黨內初選登記結束，內戰開打，立委蔡易餘與太保市議員黃榮利競爭，無黨籍嘉市議會前議長莊豐安今天公開力挺蔡易餘...

黑面三媽領駕！北港朝天宮重啟「南都巡歷」台南百年香路再現

雲林北港朝天宮宣布重啟「南都巡歷」，黑面三媽將再次循古禮南下府城，睽違逾百年後重返台南。台南市長黃偉哲表示，這次活動不單...

嘉義大林聖賢宮寒冬送暖 現場分切溫體豬贈弱勢引轟動

台灣上個月爆發非洲豬瘟，長達半個月不能宰豬，嘉義縣大林聖賢宮今天舉辦寒冬送暖，廟方首次請來豬販分切溫體豬肉，將每條1台斤...

消防員設計解鎖防災遊戲小禮物 讓親子闖關趣味學安全

為讓民眾更了解日常防火與防災的重要，又不會覺得無聊說教，南科消防分隊今天在台南新市南科管理局舉辦防災宣導活動，結合趣味闖...

嘉市歲末盛事城市博覽會、國際管樂節　范曉萱開唱掀亮點

嘉義市壓軸盛事「320+1城市博覽會」結合第33屆國際管樂節，12月19日啟動！市府公布完整亮點與卡司陣容。今年除迎來超...

北港黑面三媽百年後再下台南 陳亭妃推「祈福打詐御守」每日限量發送

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽在睽違109年後南巡，16日將踏上台南。立委陳亭妃今在安南區鹿耳門聖母廟發表...

