北港黑面三媽百年後再下台南 陳亭妃推「祈福打詐御守」每日限量發送

雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」，黑面三媽在睽違109年後南巡，16日將踏上台南。立委陳亭妃今在安南區鹿耳門聖母廟發表「妃妃祈福打詐御守」，將在每一天遶境活動最後的駐駕點限量發。

陳亭妃表示，台南是眾神之都，信仰是生活的一部分。黑面三媽此行，不只是宗教盛事，更是在丹娜絲颱風後，帶給台南人深深的安定與祝福。同時，全國詐騙案件不斷創新手法，特別向媽祖祈願讓台南市民、讓所有信眾，都能遠離詐騙。

「妃妃祈福打詐御守」將在黑面三媽的每一天最後的駐駕點限量發送，每站準備300份，包括鹽水區蔦松路、新營太子宮、麻豆代天府、西港玉勅慶安宮、永康鹽行天后宮、府城普濟殿、祀典大天后宮、四草大眾廟及南鯤鯓代天府等地。

陳亭妃表示，提醒民眾如果遇到不明訊息或是網路詐騙，冷靜一下，相信就可以避開被騙的機會，尤其在政府發放一萬元的同時，很多的詐騙陷阱可能就在身邊，一定要提高警覺。