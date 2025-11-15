嘉市鐵路高架後火車站拆圓環 交通轉運中心動線變動水電分攤惹風波

配合嘉義市鐵路高架與高架新車站工程，車站調整前後站動線，啟用新設人行天橋，後站交通轉運中心台鐵出入口移至2樓，旅客動線翻新，為讓高架新車站工程施工重機具進場，拆除圓環花圃施工，上午發生施工廠商用水未知會經營後站交通轉運中心的國光客運，國光不滿批廠商「吃人夠夠」。

鐵道局中部分局委託廠商正進行高架新車站施作，為讓重型機具進出，拆除後站交通轉運中心圓環與花圃，事前與市府協調，強調不會影響客運、台鐵旅客與計程車通行動線。國光客運站長謝連仲說，配合施工不代表能夠我行我素，如此大的工程公司要借用別人東西，連最基本招呼都省略，好像要無償讓你們使用，更扯的事，協調前說得很好聽水電分攤費用，完全不是問題，得手後一切都是問題，說法前後不一，可知道造成別人多大的困擾嗎？「簡直就是吃人夠夠！」

隨著台鐵後站出入口移到2樓，台鐵旅客與國道客運旅客如今都要經過後站交通轉運中心，造成電費、電梯與電扶梯使用費用負擔攀升，引發電費、電扶梯費用如何分攤問題；市府交通處說，市府、台鐵、鐵道局中部分局對水電費分攤協調中，尚未定案。鐵道局中部分局回應，為配合該處入口設置所須，相關動線均依據市府核定交維計畫辦理，近期施工完成後，將由台鐵檢查入口管制措施，確認安全後再行開發放行。經查，施工廠商為施工所需，擅自引用交通轉運中心水源，已要求廠商即刻回報，未經協調同意前，禁止任意使用。