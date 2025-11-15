睽違14年！北港媽祖下台南遶境8天路線及交通管制出爐

睽違14年，北港媽祖再下台南，從16日至23日展開為期8天的「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，遶境路線將由鹽水區開始陸續行經17個行政區，交通局請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局表示，北港朝天宮天上聖母南都巡歷明天進入本市鹽水區，陸續至新營區、下營區、麻豆區、七股區、佳里區、西港區、安定區、善化區、新市區、永康區等；20日至23日隊伍進入府城在北區、中西區、安平區、安南區及將軍區、北門區等。

預計遶境隊伍將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，請民眾可預先改道中華西路（台17線）、健康路、中華東路、中華南路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

遶境期間公車配合調整營運路線及取消停靠站位，16日影響鹽水與新營區、17日下營與麻豆區、18日麻豆、佳里、西港區、19日安定、善化、新市、永康區，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。

周末同時有多項活動舉行，水交社園區周邊舉辦「南區社造派對X永康社大成果展19th 你懂! 歲末有愛」及「野餐我PET你 滾草皮音樂祭」兩場活動，南區水交社一街、興中街63巷將禁止通行；安平區「讓愛無限 與您童在公益園遊會」將封閉南島路（中華西路二段至東南榕大道），請依現場引導牌面及人員改道。