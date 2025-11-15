快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

睽違14年！北港媽祖下台南遶境8天路線及交通管制出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
睽違14年，北港媽祖下台南遶境8天。記者吳淑玲／攝影
睽違14年，北港媽祖下台南遶境8天。記者吳淑玲／攝影

睽違14年，北港媽祖再下台南，從16日至23日展開為期8天的「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，遶境路線將由鹽水區開始陸續行經17個行政區，交通局請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局表示，北港朝天宮天上聖母南都巡歷明天進入本市鹽水區，陸續至新營區、下營區、麻豆區、七股區、佳里區、西港區、安定區、善化區、新市區、永康區等；20日至23日隊伍進入府城在北區、中西區、安平區、安南區及將軍區、北門區等。

預計遶境隊伍將有大量民眾參與或跟隨，屆時將影響道路車流行經，請民眾可預先改道中華西路（台17線）、健康路、中華東路、中華南路等外圍道路，行經活動周邊道路請減速慢行，依照現場警、義交人員指揮，交通局也將持續監控道路交通狀況。

遶境期間公車配合調整營運路線及取消停靠站位，16日影響鹽水與新營區、17日下營與麻豆區、18日麻豆、佳里、西港區、19日安定、善化、新市、永康區，欲搭乘公車民眾事前可至「大台南公車」網站或APP查詢詳細管制公告，當天乘車前建議於「大台南公車APP」查詢各路線交管不停靠動態資訊，以免耽誤寶貴時間。

周末同時有多項活動舉行，水交社園區周邊舉辦「南區社造派對X永康社大成果展19th 你懂! 歲末有愛」及「野餐我PET你 滾草皮音樂祭」兩場活動，南區水交社一街、興中街63巷將禁止通行；安平區「讓愛無限 與您童在公益園遊會」將封閉南島路（中華西路二段至東南榕大道），請依現場引導牌面及人員改道。

交通局長王銘德表示，交通局將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，針對本市其他重要路段進行車流量監控，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。建議民眾多使用大眾運輸系統，自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，董事長蔡咏鍀致贈「北港媽南都巡歷息灰祈安遶境」給台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
雲林北港朝天宮睽違14年再次舉辦「南都巡歷」盛事，更是「黑面三媽」自1916年後首度遶境台南，董事長蔡咏鍀致贈「北港媽南都巡歷息灰祈安遶境」給台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供
2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷16日進入台南市鹽水區，展開8天繞境。圖／台南交通局提供

北港朝天宮 台南 遶境
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台19線佳里工業區內線突改「內車道禁直行」 民批成罰單陷阱

「粉紅超跑」暌違多年駕臨板橋！今起3天遶境動線、休息地點一次看

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

高雄遶境放鞭炮導致「家裡全是煙」 環保局開6張單...罰1.8萬元

相關新聞

睽違14年！北港媽祖下台南遶境8天路線及交通管制出爐

睽違14年，北港媽祖再下台南，從16日至23日展開為期8天的「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」活動，遶境路線將...

IKEA助嘉義市舊派出所華麗轉身 從城市店到地方創生示範點

國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合...

嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

嘉義縣外海外傘頂洲面臨消失，將衝擊龐大產值的養蚵產業，近期網傳外傘頂洲西側出現「太陽能板」，引發熱議。爭取民進黨明年縣長...

嘉市諸羅八景其一解說有錯謬 文化局前局長：宜正名

嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，...

省菜金助家扶 台南仁德農會傳愛20載

台南仁德區農會家政班「竹筒送愛心」邁入20年，今年再次剖開滿載零錢與祝福的竹筒，合計捐出45萬7349元，累計20年共募...

台南佳里台19線突改左轉道 地方批剝奪直行權！交通局承諾改善

省道台19線台南佳里工業區路段為雙向4線車道，單向2車道原為直行車道，最近配合左轉進工業區的車流，內線車道突改為左轉道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。