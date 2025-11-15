快訊

營火晚會〈第一支舞〉你一定聽過！原唱「楊海薇」也是《犀利人妻》編劇

他PO家中閒置空間求建議⋯吸台人瘋狂後製「佛堂、超商、飲料店」噴笑

陸籲「暫勿前往日本」台網友歡呼！ 林氏璧：非常危險國家…我們去就好

聽新聞
0:00 / 0:00

IKEA助嘉義市舊派出所華麗轉身 從城市店到地方創生示範點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供

國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」，展現企業從家居零售邁向「空間服務」新模式。

IKEA企業業務此次提供從空間設計、運送到安裝的一站式整合方案，導入北歐設計思維重構3層樓空間：1樓「ROOT」以紅磚與木質元素營造開放展覽氛圍；2樓「CORE」導入MITTZON系列折疊桌與可移動白板，打造彈性會議教學空間；3樓「RISE」配置ELVARLI層架與IDASEN抽屜櫃，結合照明與收納設計，創造多功能創業環境。

IKEA指出，嘉義的再生專案體現品牌「不只賣家具，而是參與生活系統」的理念。透過設計導入與空間再造，將地方文化記憶、青年創業與城市永續結合，讓北歐設計精神在嘉義落地生根。進駐大全聯賣場（前身大潤發嘉義店）的IKEA嘉義城市店，雖為全台最小坪數店，卻具備全品項與全功能服務；如今跨入地方創生領域，透過空間設計實踐「以設計驅動社會改變」理念，讓嘉義成為品牌推動城市創新與永續的實驗場。

市府表示，IKEA參與地方創生，不僅賦予老建築新生命，也為城市注入創意與青年能量。從「IKEA HEJ行動商店」參與台灣設計展，到嘉義城市店與西門交誼創新所的落成，IKEA以行動證明品牌能結合文化、美學與永續，成為企業參與城市治理與地方再生典範。

國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」。圖／嘉市府提供

設計 IKEA 嘉義
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉市諸羅八景其一解說有錯謬 文化局前局長：宜正名

諸羅紀沉浸式光影展登台北101 嘉義城隍爺首度進駐國際地標

嘉義市消防人力短缺休假被卡關 議員為消防弟兄權益請命質詢

嘉縣文觀局迎2026台灣燈會 推形象影片上線

相關新聞

IKEA助嘉義市舊派出所華麗轉身 從城市店到地方創生示範點

國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合...

嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

嘉義縣外海外傘頂洲面臨消失，將衝擊龐大產值的養蚵產業，近期網傳外傘頂洲西側出現「太陽能板」，引發熱議。爭取民進黨明年縣長...

嘉市諸羅八景其一解說有錯謬 文化局前局長：宜正名

嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，...

省菜金助家扶 台南仁德農會傳愛20載

台南仁德區農會家政班「竹筒送愛心」邁入20年，今年再次剖開滿載零錢與祝福的竹筒，合計捐出45萬7349元，累計20年共募...

台南佳里台19線突改左轉道 地方批剝奪直行權！交通局承諾改善

省道台19線台南佳里工業區路段為雙向4線車道，單向2車道原為直行車道，最近配合左轉進工業區的車流，內線車道突改為左轉道，...

因應極端氣候 台南農改場研發新品種瓜與土壤病蟲害管理

因應極端氣候日益影響作物生長，台南區農業改良場研發新品種作物，今天舉辦「瓜果研發與輔導成果發表會」，展出在品種育成、土壤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。