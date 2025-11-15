IKEA助嘉義市舊派出所華麗轉身 從城市店到地方創生示範點

國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」，展現企業從家居零售邁向「空間服務」新模式。

IKEA企業業務此次提供從空間設計、運送到安裝的一站式整合方案，導入北歐設計思維重構3層樓空間：1樓「ROOT」以紅磚與木質元素營造開放展覽氛圍；2樓「CORE」導入MITTZON系列折疊桌與可移動白板，打造彈性會議教學空間；3樓「RISE」配置ELVARLI層架與IDASEN抽屜櫃，結合照明與收納設計，創造多功能創業環境。

IKEA指出，嘉義的再生專案體現品牌「不只賣家具，而是參與生活系統」的理念。透過設計導入與空間再造，將地方文化記憶、青年創業與城市永續結合，讓北歐設計精神在嘉義落地生根。進駐大全聯賣場（前身大潤發嘉義店）的IKEA嘉義城市店，雖為全台最小坪數店，卻具備全品項與全功能服務；如今跨入地方創生領域，透過空間設計實踐「以設計驅動社會改變」理念，讓嘉義成為品牌推動城市創新與永續的實驗場。