聽新聞
0:00 / 0:00
IKEA助嘉義市舊派出所華麗轉身 從城市店到地方創生示範點
國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合作首度投入地方創生，助市府翻新老建築「興中派出所」，打造轉型青年創業基地「西門交誼創新所」，展現企業從家居零售邁向「空間服務」新模式。
IKEA企業業務此次提供從空間設計、運送到安裝的一站式整合方案，導入北歐設計思維重構3層樓空間：1樓「ROOT」以紅磚與木質元素營造開放展覽氛圍；2樓「CORE」導入MITTZON系列折疊桌與可移動白板，打造彈性會議教學空間；3樓「RISE」配置ELVARLI層架與IDASEN抽屜櫃，結合照明與收納設計，創造多功能創業環境。
IKEA指出，嘉義的再生專案體現品牌「不只賣家具，而是參與生活系統」的理念。透過設計導入與空間再造，將地方文化記憶、青年創業與城市永續結合，讓北歐設計精神在嘉義落地生根。進駐大全聯賣場（前身大潤發嘉義店）的IKEA嘉義城市店，雖為全台最小坪數店，卻具備全品項與全功能服務；如今跨入地方創生領域，透過空間設計實踐「以設計驅動社會改變」理念，讓嘉義成為品牌推動城市創新與永續的實驗場。
市府表示，IKEA參與地方創生，不僅賦予老建築新生命，也為城市注入創意與青年能量。從「IKEA HEJ行動商店」參與台灣設計展，到嘉義城市店與西門交誼創新所的落成，IKEA以行動證明品牌能結合文化、美學與永續，成為企業參與城市治理與地方再生典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言