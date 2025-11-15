聽新聞
0:00 / 0:00
嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息
嘉義縣外海外傘頂洲面臨消失，將衝擊龐大產值的養蚵產業，近期網傳外傘頂洲西側出現「太陽能板」，引發熱議。爭取民進黨明年縣長提名的立委蔡易餘指出，這是假訊息，所謂「太陽能板」實為當地蚵農維生的蚵棚。
蔡表示，外傘頂洲是嘉義沿海天然防線，其存亡攸關蚵農生計與沿岸居民安全。早在2022年，他即向中央爭取核定整體防護計畫，但原以布袋港運砂補洲方式因成本過高而受限。
蔡易餘表示，新方案改從外傘頂洲西側抽砂，在沙洲上築起一道「中央山脈」作為防浪屏障，可阻擋海浪掏刷並減緩潟湖陸化危機，達成兼顧生態與產業的雙贏目標。他日前質詢行政院盡速編列預算，核定計畫，「守護外傘頂洲，就是守護嘉義海岸與蚵農的未來，一刻都不能等」，短期內應針對流失嚴重區域優先抽砂補沙；中長期由水利署依評估結果持續執行。他提醒抽砂作業須兼顧蚵農作業權益，相關單位應積極溝通協調，若影響觀光漁筏產業，觀光署應整合資源協助轉型。
水利署指出，整體防護計畫啟動，先展開沙丘防護及抽砂位址評估，調整補沙來源，改採潟湖內抽砂，以穩定沙洲規模、守護海岸產業。外傘頂洲為台灣最大沙洲，由濁水溪泥沙沖積而成。根據成大水工試驗所研究，自1993年至2020年間已向內陸漂移約2.7公里，面積大幅縮減。
蔡易餘奔走搶救，2021年行政院曾投入7.72億元實施短期拋沙養灘措施，惟沙源持續流失，亟待後續整體防護計畫落實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言