嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

嘉義縣外海外傘頂洲面臨消失，將衝擊龐大產值的養蚵產業，近期網傳外傘頂洲西側出現「太陽能板」，引發熱議。爭取民進黨明年縣長提名的立委蔡易餘指出，這是假訊息，所謂「太陽能板」實為當地蚵農維生的蚵棚。

蔡表示，外傘頂洲是嘉義沿海天然防線，其存亡攸關蚵農生計與沿岸居民安全。早在2022年，他即向中央爭取核定整體防護計畫，但原以布袋港運砂補洲方式因成本過高而受限。

蔡易餘表示，新方案改從外傘頂洲西側抽砂，在沙洲上築起一道「中央山脈」作為防浪屏障，可阻擋海浪掏刷並減緩潟湖陸化危機，達成兼顧生態與產業的雙贏目標。他日前質詢行政院盡速編列預算，核定計畫，「守護外傘頂洲，就是守護嘉義海岸與蚵農的未來，一刻都不能等」，短期內應針對流失嚴重區域優先抽砂補沙；中長期由水利署依評估結果持續執行。他提醒抽砂作業須兼顧蚵農作業權益，相關單位應積極溝通協調，若影響觀光漁筏產業，觀光署應整合資源協助轉型。

水利署指出，整體防護計畫啟動，先展開沙丘防護及抽砂位址評估，調整補沙來源，改採潟湖內抽砂，以穩定沙洲規模、守護海岸產業。外傘頂洲為台灣最大沙洲，由濁水溪泥沙沖積而成。根據成大水工試驗所研究，自1993年至2020年間已向內陸漂移約2.7公里，面積大幅縮減。