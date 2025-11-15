快訊

營火晚會〈第一支舞〉你一定聽過！原唱「楊海薇」也是《犀利人妻》編劇

他PO家中閒置空間求建議⋯吸台人瘋狂後製「佛堂、超商、飲料店」噴笑

陸籲「暫勿前往日本」台網友歡呼！ 林氏璧：非常危險國家…我們去就好

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市諸羅八景其一解說有錯謬 文化局前局長：宜正名

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，「橡苑聽鶯」實為今日的埤子頭植物園所在地，並非北香湖公園。圖／賴萬鎮提供
嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，「橡苑聽鶯」實為今日的埤子頭植物園所在地，並非北香湖公園。圖／賴萬鎮提供

嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，「橡苑聽鶯」實為今日的埤子頭植物園所在地，並非北香湖公園。

公園管理單位市府建設處表示，已請文化局查證比對過去文史資料，請專家確認後再做適當處理。

賴萬鎮說，「諸羅印象牆」作為市區文化地標，應正確傳達在地歷史脈絡，「橡苑聽鶯」宜標示為埤子頭植物園，讓市民遊客了解嘉義八景真實位置與歷史變遷。根據「諸羅縣志」記載，北香湖原名「番仔陂」，位於縣北約2里，水源廣闊，是早期灌溉要地。1695年建成後即被列為「諸羅六景」之一的「北香秋荷」。1908年，日治政府於今日埤子頭植物園設立南洋橡膠樹繁殖試驗苗圃，成為嘉義地區熱帶植栽的起點。

至1948年，嘉義市長宓汝卓召集文人雅士重新評選「嘉義新八景」，其中「橡苑聽鶯」即指北香湖畔橡膠樹林一帶，為後來埤子頭植物園範圍。當代詩人賴子清曾以詩描寫：「橡出南洋生熱帶，蓮開北沼逞嬌姿，更有枝頭鶯巧囀，雙柑斗酒聽忘疲」，形容此地橡林與荷池並景的幽致。

埤子頭植物園現為農業部林業試驗嘉義研究中心轄管園區，面積約4.6公頃，2005年開放。園內設有水生植物池、香花區、蝴蝶區與苗圃培育區等，為嘉義市重要的都市林生態教育場域。林試所官網介紹，該園前身是「橡苑聽鶯」所在地，早期栽植南洋橡膠樹，如今轉型為都市林教育園區，兼具研究、教學與休閒功能，象徵嘉義城市綠帶從歷史風景到現代永續的蛻變。

埤子頭植物園現為農業部林業試驗嘉義研究中心轄管園區，園內設有水生植物池、香花區、蝴蝶區與苗圃培育區等，為嘉市重要的都市林生態教育場域。林試所官網介紹，該園前身是「橡苑聽鶯」所在地。圖／取自林試所官網
埤子頭植物園現為農業部林業試驗嘉義研究中心轄管園區，園內設有水生植物池、香花區、蝴蝶區與苗圃培育區等，為嘉市重要的都市林生態教育場域。林試所官網介紹，該園前身是「橡苑聽鶯」所在地。圖／取自林試所官網
埤子頭植物園現為農業部林業試驗嘉義研究中心轄管園區，園內設有水生植物池、香花區、蝴蝶區與苗圃培育區等，為嘉市重要的都市林生態教育場域。林試所官網介紹，該園前身是「橡苑聽鶯」所在地。圖／取自林試所官網
埤子頭植物園現為農業部林業試驗嘉義研究中心轄管園區，園內設有水生植物池、香花區、蝴蝶區與苗圃培育區等，為嘉市重要的都市林生態教育場域。林試所官網介紹，該園前身是「橡苑聽鶯」所在地。圖／取自林試所官網
嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，「橡苑聽鶯」實為今日的埤子頭植物園所在地，並非北香湖公園。圖／賴萬鎮提供
嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，「橡苑聽鶯」實為今日的埤子頭植物園所在地，並非北香湖公園。圖／賴萬鎮提供

嘉義 文化局 農業部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

諸羅紀沉浸式光影展登台北101 嘉義城隍爺首度進駐國際地標

嘉市興安國小新建非營利幼兒園 可容納168幼兒、預計明年5月底完工

嘉義市府砸近億辦17天城市博覽會 亮點藝人是她

《大濛》嘉義首映滿場 翁章梁：陳玉勳用電影讓世界看見嘉義

相關新聞

IKEA助嘉義市舊派出所華麗轉身 從城市店到地方創生示範點

國際家具品牌IKEA在台從零售據點，走向地方創生示範。2022年開設全球首間「店中店」-IKEA嘉義城市店後，與嘉市府合...

嘉縣外傘頂洲告急 網卻傳西側出現太陽能板 蔡易餘：假訊息

嘉義縣外海外傘頂洲面臨消失，將衝擊龐大產值的養蚵產業，近期網傳外傘頂洲西側出現「太陽能板」，引發熱議。爭取民進黨明年縣長...

嘉市諸羅八景其一解說有錯謬 文化局前局長：宜正名

嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，...

省菜金助家扶 台南仁德農會傳愛20載

台南仁德區農會家政班「竹筒送愛心」邁入20年，今年再次剖開滿載零錢與祝福的竹筒，合計捐出45萬7349元，累計20年共募...

台南佳里台19線突改左轉道 地方批剝奪直行權！交通局承諾改善

省道台19線台南佳里工業區路段為雙向4線車道，單向2車道原為直行車道，最近配合左轉進工業區的車流，內線車道突改為左轉道，...

因應極端氣候 台南農改場研發新品種瓜與土壤病蟲害管理

因應極端氣候日益影響作物生長，台南區農業改良場研發新品種作物，今天舉辦「瓜果研發與輔導成果發表會」，展出在品種育成、土壤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。