嘉市諸羅八景其一解說有錯謬 文化局前局長：宜正名
嘉義市文化公園「諸羅印象牆」介紹「諸羅八景」之一「橡苑聽鶯」，文化局前局長賴萬鎮發現，文字內容誤指為北香湖，依史料考證，「橡苑聽鶯」實為今日的埤子頭植物園所在地，並非北香湖公園。
公園管理單位市府建設處表示，已請文化局查證比對過去文史資料，請專家確認後再做適當處理。
賴萬鎮說，「諸羅印象牆」作為市區文化地標，應正確傳達在地歷史脈絡，「橡苑聽鶯」宜標示為埤子頭植物園，讓市民遊客了解嘉義八景真實位置與歷史變遷。根據「諸羅縣志」記載，北香湖原名「番仔陂」，位於縣北約2里，水源廣闊，是早期灌溉要地。1695年建成後即被列為「諸羅六景」之一的「北香秋荷」。1908年，日治政府於今日埤子頭植物園設立南洋橡膠樹繁殖試驗苗圃，成為嘉義地區熱帶植栽的起點。
至1948年，嘉義市長宓汝卓召集文人雅士重新評選「嘉義新八景」，其中「橡苑聽鶯」即指北香湖畔橡膠樹林一帶，為後來埤子頭植物園範圍。當代詩人賴子清曾以詩描寫：「橡出南洋生熱帶，蓮開北沼逞嬌姿，更有枝頭鶯巧囀，雙柑斗酒聽忘疲」，形容此地橡林與荷池並景的幽致。
埤子頭植物園現為農業部林業試驗嘉義研究中心轄管園區，面積約4.6公頃，2005年開放。園內設有水生植物池、香花區、蝴蝶區與苗圃培育區等，為嘉義市重要的都市林生態教育場域。林試所官網介紹，該園前身是「橡苑聽鶯」所在地，早期栽植南洋橡膠樹，如今轉型為都市林教育園區，兼具研究、教學與休閒功能，象徵嘉義城市綠帶從歷史風景到現代永續的蛻變。
