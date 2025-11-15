台南佳里台19線突改左轉道 地方批剝奪直行權！交通局承諾改善

省道台19線台南佳里工業區路段為雙向4線車道，單向2車道原為直行車道，最近配合左轉進工業區的車流，內線車道突改為左轉道，禁止直行，議員痛批標示不清又未宣導，不少直行車誤入遭罰，民眾罵聲連連，交通局允與公路局新營工務段會勘改善。

市議員蔡秋蘭指出，台19線是主要幹道，內線原本可直行，調整後卻無明顯標示，尤其夜間左轉車輛稀少，直行車卻仍被檢舉，民眾質疑「為何被剝奪直行權利」。她也提到，復興路原本有路肩，但重新鋪設後標線畫得霧煞煞，新增左轉車道、壓縮路肩，騎車與步行空間大幅縮小，當地居民反對，日前會勘上百民眾抗議，要求交通局調整。

交通局回應，佳里區台19線往北左轉南28線增設左轉車道，主要是紓解上班尖峰左轉車流，但未採附加車道方式，導致離峰時段駕駛易直接由內線直行遭檢舉。將向公路局新營工務段反映，檢討標線設計，考慮改為附加左轉車道，或僅於尖峰時段內線作左轉專用，以符合實際車流需求，近日會勘討論改善方案。

交通局表示，路平專案中為優化左轉車流設置附加左轉道，但地方反映路肩空間不足、行車有壓迫感後，已會勘3次並提出標線優化方案，將於路平工程驗收後配合調整，承諾道路標線大幅調整前會充分與地方溝通。