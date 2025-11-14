邦交國德魯總理訪台見證 台南與巴士底市締結姊妹市

邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯(Terrance Drew)與總理夫人普琳絲(Diani Prince-Drew)今天率團到訪台南，市長黃偉哲偕副市長葉澤山與多位市府局處首長熱情迎接訪團。德魯總理此行見證了該國駐台大使范東亞(H.E. Donya Lynex Francis)代表巴士底市(Basseterre City)與黃偉哲簽署姊妹市協定。

黃偉哲歡迎德魯總理伉儷率訪問團蒞臨台南，他表示訪問團遠道而來令台南倍感榮耀，並提及德魯總理多次為台灣發聲、力挺台灣加入國際組織，代表台南市民向總理致上誠摯謝意，他也期待德魯總理一行在台南停留期間能多所交流，並進而愛上台南這座城市。

黃偉哲也感謝克國駐台范東亞大使及我國駐克國陶令文大使，在兩位大使的協助下促成此次締盟，讓兩市有緣結為姊妹市。他提到，台南是台灣第一個城市、同時也是擁有三百年首都歷史的古都，巴士底市則是克國首都，亦是該國歷史最悠久城市，兩市在此相似基礎下締結為姊妹市，格外具有深刻意涵。期盼未來兩市能在城市治理、文化、教育及經濟等領域建立更多實質交流、深化友誼，為台灣與克國的情誼再添新頁。

德魯總理表示，台灣的國土不大卻力量強大，而這份價值在台南展現得更加明顯，他指出台南保存著許多珍貴的歷史古蹟，讓人深刻感受到古都的歷史傳承力量，而他們也有兩座古堡，這正是巴士底市與台南締結姊妹市的文化淵源之一。德魯總理也談到，台南的芒果享譽國際，而該國國內也有芒果節活動，雙方擁有許多巧合與相似，這樣的緣分讓雙方註定成為姊妹市。

德魯總理表示，目前有許多克國留學生在台南求學，尤其在機械工程領域最為熱門，這些學生在台南獲得知識與友誼，回國後也為國家轉型注入新動能。他強調小國同樣可以懷抱大夢想，兩國過去已共同實現許多目標，他期待未來藉由兩市締盟進一步深化合作，讓更多人因交流而受益。