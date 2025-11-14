因應極端氣候 台南農改場研發新品種瓜與土壤病蟲害管理

因應極端氣候日益影響作物生長，台南區農業改良場研發新品種作物，今天舉辦「瓜果研發與輔導成果發表會」，展出在品種育成、土壤健康管理與病蟲害整合防治等技術領域最新研發成果，要展現南部瓜果產業「在災後復育與永續發展的韌性與創新實力」。

場長陳昱初指出，今年夏季豪雨與丹娜絲颱風重創嘉南地區農業，設施型瓜果栽培首當其衝。面對極端氣候帶來的風險，台南農改場持續強化品種改良與健康管理兩項核心技術，協助農民穩定產量與品質，提升整體市場競爭力。

台南農改場表示，在品種研發方面歷經多年選育，推出一系列具備抗病性與逆境適應能力的洋香瓜與夏南瓜新品種。洋香瓜「臺南13號」具抗白粉病及耐熱性，糖度高、早熟性佳，適合夏季設施栽培。

洋香瓜「臺南14號」果肉橙色，耐高溫、裂果率低、採收率高；甜瓜「臺南15號」為極早熟白肉香瓜，果皮黃底嵌銀斑，25至28天即達適收。洋香瓜「臺南16號」具抗白粉病，適合涼溫季節穩定生產。

夏南瓜系列「臺南1號」至4號都具高抗白粉病與病毒病能力，並配合不同果皮特性與播種期，提供產期調節的彈性選擇。

農改場表示，上述品種都完成技術授權予國內種苗公司，加速推廣與商業化生產，協助農民導入高品質種原。該場也強化設施栽培地力與植株健康，針對連作障礙與土壤退化問題，推動以有益微生物為核心的土壤管理技術，導入放線菌、固氮菌與解磷菌等資材，促進根圈營養循環並抑制病原菌。

研究人員說，嘉義太保洋香瓜試驗田顯示，原病害發生率達八成的地區，在土壤改良與接種菌根菌後，植株生長勢明顯提升，採收率超過九成。於栽培初期施用亞磷酸中和液誘導植株防禦力，有效降低白粉病與露菌病發生。

研究人員建議於定植初期強化銀葉粉蝨監測與防治，防病毒病傳播。另施用寡聚糖可再提升植株抗性，田間試驗顯示病害發生率至少降低20%，為推動環境友善且永續設施管理提供有效技術選擇。

農改場表示，將持續深化品種育成與土壤管理應用，並透過示範場域與技術輔導，加速推動農民導入永續化、標準化管理模式，穩健提升南部瓜果產業的生產體質與市場競爭力。