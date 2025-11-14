諸羅紀沉浸式光影展登台北101 嘉義城隍爺首度進駐國際地標

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
沉浸式光影展「諸羅紀：人在‧神在‧城就在」，下午在台北101舉行記者會，嘉市長黃敏惠與文策院院長王敏惠共同啟動展演，嘉義城隍爺神尊首度現身台北101，家將團在場展演走陣技藝，象徵傳統信仰正式走進國際地標。圖／嘉市府提供
嘉義文化為核心的沉浸式光影展「諸羅紀：人在‧神在‧城就在」，下午在台北101五樓「双融域 AMBI SPACE ONE」舉行記者會，由文化部、嘉市府指導，文策院支持，文化局、白鹿動畫與再現影像主辦。市長黃敏惠與文策院院長王敏惠共同啟動展演，嘉義城隍爺神尊首度現身台北101，家將團在場展演走陣技藝，象徵傳統信仰正式走進國際地標。

黃敏惠表示，嘉義文化底蘊深厚，近年積極將文化內容與科技鏈結。市府與文策院簽署MOU後，雙方密切合作，將宗教文化轉化為創新科技內容，打造沉浸式文化體驗。展覽亮點包括「家將動態捕捉 × 4D再現」、「沉浸式光影劇場」及「交趾陶數位動畫」，透過科技重構儀式精神，讓觀眾在光影中感受嘉義守護文化的核心意象。

她並預告，嘉義建城321周年的「320+1城市博覽會」12月12日至28日登場，串連城市過去、現在與未來，展覽作前導，引導民眾年底「來嘉」體驗城市多元風貌。

文化局長謝育哲指出，展出強調「文化作為素材、科技作為再生工具」。開場以全台唯一「搬進台北101的神轎」吸引目光，嘉義城隍爺百年神轎讓觀眾近距離見證城市記憶；4D動態捕捉重現家將威儀，觀眾可與神將正面對視；交趾陶數位動畫轉化為活潑角色；沉浸式光影場景帶領觀眾走入300年嘉義歷史脈動。夜間限定「驅魔夜殿」與「鬼怪咖啡館」結合DJ、潮流料理與祈福儀式，跨越傳統與夜間娛樂。

策展人童譯白說，諸羅紀透過科技重新理解信仰，將「守護」精神轉譯為能量與符號，特展嘉邑城隍「綏靖侯出巡神轎」，由鹿港師傅以檜木雕製，象徵信仰流動於城市之間。文策院院長王敏惠強調，展覽為2025文化科技內容聯合徵件成果，示範地方文化與科技結合創新模式，具國際潛力與商業應用價值。

台北展期12日至26日，12月12日起移展至嘉市立博物館至明年5月31日，作為「320+1城市博覽會」重點展區，象徵嘉義文化從在地出發、走向國際再回到城市，持續孕育文化新能量。台北場地點在台北101五樓双融域 AMBI SPACE ONE。

