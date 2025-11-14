10歲等到快領敬老卡 古坑市區心臟「有厝無路」有解了

雲林縣古坑鄉近日通過2條8公尺計畫道路開闢工程徵收審查，鄉長林慧如今表示，2條計畫道路位於古坑鄉的心臟地區，民國61年都市計畫即已畫設，因中央沒有後續補助、地方又無財源，延宕逾50年，周邊住宅區「有厝無路」，如今終獲得中央補助，預計明年1月動工、年底前完工。

古坑鄉公所近日已通過內政部土地徵收審議，將進行「中華路串聯中山路、文淵路至朝陽路」、「中華路串聯中山路至文淵路6巷」2條8公尺計畫道路工程，總經費3.3億元，中央補助2億元，其中縣政府協助支應9千萬元，剩下4千萬元由公所籌措。

林慧如今受訪表示，民國61年古坑鄉都市計畫公告實施，當時畫設近20條8公尺道路，路畫好了，經費卻沒下文，因為中央僅補助10公尺以上道路，地方公所財源不足，至今未能施作，這次爭取的2條道路都位於古坑心臟地帶的住宅區，當地「有厝無路」，居民只能騎車往來，長期阻礙地方發展。

「政府說的窳陋空間就是這種」，林慧如不諱言因為近20條計畫道路遲遲無法開闢，導致古坑人口外流，她從10歲等到現在都快領到敬老卡，為古坑鄉都市計畫區未來的發展，古坑鄉公所一定要窮盡一切力量開闢，好不容易才爭取到2條計畫道路補助，「真的等了好久」。

2條計畫道路用地徵收已有85%地主同意，其餘地主因未辦理繼承等因素無法簽署同意書，將採徵收方式，預計明年1月動工、年底前完工。

林慧如表示，古坑產業加值園區已經動土，預計帶來3千個就業機會，不管是年輕子弟要返鄉就業，或是外來人口想買房，路通了才能蓋房子滿足落地生根需求，期待2條計畫道路完工後，能活絡古坑心臟地帶，更盼望近20條計畫道路都能逐一解套。